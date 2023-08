Matthäus sieht nach WM-Aus der DFB-Frauen „gewisse Parallelen zu den Männern“

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat nach dem frühen Ausscheiden der deutschen Fußballerinnen bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland „gewisse Parallelen zu den Männern“ ausgemacht. Das schrieb Matthäus am Montag in seiner Kolumne für den TV-Sender Sky.

Der Weltmeister-Kapitän von 1990 erläuterte seine These: „Beide Nationalmannschaften sind auf ähnliche Art und Weise aus dem Turnier geflogen. Deutschland ist verdient ausgeschieden, auch wenn die Mannschaft gegen Südkorea optisch überlegen war. Aber sie hat aus ihren Chancen nicht die nötigen Tore gemacht, genauso wie die Männer in Katar. Und dann war auch noch das Ergebnis im Parallelspiel nicht das, was man gebraucht hätte.“

DFB-Männer zweimal in Folge in WM-Vorrunde raus

Die deutschen Männer waren zuletzt zweimal in Folge - 2018 in Russland als Titelverteidiger und Ende 2022 in Katar - in der WM-Vorrunde ausgeschieden. Das Aus nach der Gruppenphase unterlief nun erstmals auch den Frauen, die nach einem 1:1 gegen Südkorea in der vergangenen Woche vorzeitig die Heimreise antreten mussten. 2018 waren auch die Männer in ihrem letzten Gruppenspiel an Südkorea gescheitert (0:2).

In Katar hingegen benötigte die DFB-Auswahl zum Abschluss der Vorrunde neben einem eigenen Sieg gegen Costa Rica, der mit 4:2 gelang, auch Schützenhilfe Spaniens gegen Japan. Die Asiaten setzten sich jedoch gegen die Iberer mit 2:1 durch. Den DFB-Frauen indes hätte jüngst auch ein Remis zum Achtelfinal-Einzug gereicht, wenn nicht Marokko gegen Kolumbien gewonnen hätte. Tatsächlich aber behielten die Afrikanerinnen gegen das Team aus Südamerika mit 1:0 die Oberhand und kamen damit ebenso wie Kolumbien eine Runde weiter.

Matthäus sieht Reiseplanung des DFB kritisch

Matthäus kritisierte in seiner Analyse aber auch die jeweilige Reiseplanung der DFB-Verantwortlichen, bei der „viel falsch gelaufen“ sei. Der langjährige Kapitän des FC Bayern führte mit Blick auf das Frauen-Nationalteam aus: „Das WM-Quartier in Wyong war ähnlich weit weg vom Schuss wie die Quartiere der Männer in Russland und in Katar. Ich denke, es wird bei den nächsten Turnieren nicht mehr so sein, dass man irgendwo abgeschottet in der Prärie ist. Auch bei einer WM willst du mal raus aus deinem Hotel.“

Einen Unterschied zwischen den Frauen und den Männern hat Matthäus dann aber doch entdeckt: „Die Frauen konnten sich auf das Sportliche konzentrieren. Für die Männer war es schwieriger, weil sie schon vor, aber auch während und nach der WM mit anderen Dingen konfrontiert waren.“ Im Vorfeld der Männer-WM in Katar hatte es große Diskussionen um das Gastgeberland gegeben, dem vielfach Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Rund um das DFB-Team war zudem die One-Love-Kapitänsbinde ein großes Thema, deren Tragen der Weltverband FIFA kurz vor Turnierstart untersagt hatte. Mit der Binde wollten die deutschen Spieler eigentlich ein Zeichen für Vielfalt setzen.