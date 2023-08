Ginter erklärt: So will das DFB-Team die Krise bewältigen

Die deutsche Nationalmannschaft blieb zuletzt deutlich hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Seit dem blamablen Vorrundenaus bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar fuhr die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick lediglich einen Sieg (2:0 gegen Peru im März) ein. DFB-Verteidiger Matthias Ginter, der in drei von fünf Länderspielen in diesem Jahr über 90 Minuten auf dem Platz stand, glaubt gerade mit Blick auf die anstehende Heim-EM 2024 aber an eine Kehrtwende.

Dafür hält er eine gehörige Portion Teamspirit für nötig. „Wir müssen zusammenhalten, uns selbst schützen. Vor allem jetzt, wenn in der Öffentlichkeit der Sturm tobt“, fordert der 29-Jährige im Gespräch mit der Bild am Sonntag. Die Kritik hatte zuletzt nach dem verpatzten Länderspiel-Dreierpack des deutschen Teams im Juni immens zugenommen. Die DFB-Auswahl hatte sich gegen die Ukraine (3:3), Polen (0:1) und Kolumbien (0:2) schwach präsentiert.

Ginter bleibt dennoch optimistisch. „Ich glaube fest daran, dass wir es schaffen werden. Es wird aber nur als Einheit gehen, jeder einzelne Charakter ist gefragt, sich voll in den Dienst der Mannschaft zu stellen und füreinander einzustehen“, so der 51-malige Nationalspieler.

DFB-Verteidiger Matthias Ginter will bei Heim-EM „voll angreifen“

Diesen Zusammenhalt müsse man „bedingungslos vorleben, auf dem Platz, aber auch daneben“, ergänzte der Defensivmann des SC Freiburg. „Es kann sehr schnell gehen, ich durfte früher bei der Nationalmannschaft schon ein paar Höhen miterleben, dafür lohnt es sich.“ Bei der EM im eigenen Land wolle er mit dem DFB-Team „voll angreifen“.