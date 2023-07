Erste Pleite mit Paderborn: Max Kruse wartet weiter auf Debüt-Treffer

Knapp zwei Wochen vor dem Zweitliga-Auftakt hat Max Kruse mit seinem neuen Klub SC Paderborn einen Rückschlag kassiert. Zum Abschluss des Trainingslagers in Tirol unterlag die Kruse-Elf am Donnerstagabend dem Drittligisten Dynamo Dresden in einem Marathon-Testspiel über zweimal 60 Minuten mit 0:2 (0:1). Der Ex-Nationalspieler wurde zu Beginn der zweiten Hälfte eingewechselt, konnte gegen die starken Sachsen aber anders als in den Tests zuvor keine Akzente setzen.

Damit kam der 35 Jahre alte Führungsspieler nun in allen vier Vorbereitungsspielen der Paderborner zum Einsatz. In den ersten drei Tests gegen den Wuppertaler SV (2:1), Preußen Münster (4:3) und Górnik Zabrze (4:0) glänzte Kruse jeweils als Vorlagengeber. Ein eigener Treffer gelang dem einstigen Stürmer-Star des VfL Wolfsburg und Union Berlin allerdings auch nun gegen Dresden nicht.

Max Kruse bringt Paderborn nach Einwechslung etwas weiter

Stattdessen trafen die Sachsen: Dennis Borkowski (23. Minute) brachte Dynamo früh in Führung, Luca Herrmann (120.) erhöhte kurz vor dem Abpfiff. Für Paderborn ging offensiv ohne Kruse in Halbzeit eins wenig – mit seiner Einwechslung wurde die Spielanlage der Ostwestfalen zwar besser, doch weiterhin kaum gefährlich.

Vor seiner Verpflichtung durch Paderborn Ende Juni war Ex-DFB-Star Kruse (14 Einsätze im Nationalteam) vereinslos gewesen, nachdem er beim VfL Wolfsburg von Trainer Niko Kovac ausgemustert worden war und im November seinen Vertrag aufgelöst hatte. Mit den Ostwestfalen will Kruse in der zweiten Liga nun angreifen.

Mit der ersten Pleite im vierten Testspiel geht es für die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok nun erstmal nach Hause. Bis zum Auftakt der 2. Bundesliga mit einem Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth (30. Juli) stehen für Kruse und Co. noch Testspiele gegen Bundesligist Bayer Leverkusen und dem niederländischen Erstligisten RKC Waalwijk auf dem Programm.