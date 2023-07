Bitterer Zweitliga-Einstand für Kruse: „Er ist eben kein Verteidiger“

Seine Rückkehr auf die deutsche Fußballbühne dürfte sich Max Kruse anders vorgestellt haben. Statt eines lockeren Auftaktsiegs in der 2. Bundesliga mit bestenfalls auch noch eigenen Treffern setzte es eine deftige 0:5-Niederlage auswärts gegen Greuther Fürth. Kruse wurde zur Halbzeit ausgewechselt und findet sich mit seinem neuen Team erst einmal am Tabellenende wieder. Mit einem frühen Platzverweis gegen Paderborns Innenverteidiger Visar Musliu (8. Spielminute) ging das Debakel für Kruse und Co. los. „Es ist natürlich dann genau gar nicht sein Spiel“, erklärte Paderborn-Trainer Lukas Kwasniok nach dem Spiel bei Sky.

Durch den Platzverweis hätte sich sein Team mehr auf das Umschalten fokussieren müssen. Wegen Kruse habe dann ein „Tiefgänger“ gefehlt. Nur elf Ballkontakte standen bei der Auswechslung zu Buche. „Er war bemüht, wie die anderen auch“, lobte Kwasniok seinen Routinier. „Aber er ist eben auch kein Verteidiger in dem Sinne. Es war ganz, ganz schwer für ihn, aber auch für Kinsombi, für Muslija, da Akzente zu setzen. Du läufst extrem viel hinterher. Und deswegen haben wir in der Halbzeitpause nochmal gewechselt.“

Für Kruse war es das erste Pflichtspiel seit beinahe elf Monaten. Am 3. September 2022 stand der inzwischen 35-Jährige zuletzt für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga auf dem Rasen. Nach einer Suspendierung wurde der Vertrag im vergangenen November schließlich aufgelöst. Bis zum Sommer war der Stürmer vereinslos, fand in Paderborn nun eine neue sportliche Heimat.

