Erst Bankplatz, dann Anführer: Kruse glänzt bei Einstand

Max Kruse hat trotz der langen Fußballpause nach dem Aus beim VfL Wolfsburg Ende November 2022 offenbar nichts verlernt. Der ehemalige deutsche Nationalspieler und Olympia-Teilnehmer glänzte bei seinem ersten Einsatz für seinen neuen Klub SC Paderborn. Beim Testspiel gegen den Wuppertaler SV steuerte der neue Star des Zweitligisten am Samstag direkt eine Torvorlage bei.

Kruse überzeugt zum Start beim SC Paderborn sofort mit seiner Mentalität

Paderborn-Trainer Lukas Kwasniok wechselte Kruse nur einen Tag der der offiziellen Bestätigung des Transfers beim 2:1-Sieg gegen den Regionalligisten nach der ersten Hälfte ein. Der 35 Jahre alte Angreifer überzeugte sofort mit seiner Mentalität und gab lautstarke Anweisungen an seine neue Teamkollegen.

Eine Kruse-Flanke leitete schließlich den Siegtreffer von Christian Conteh in der 68. Minute ein. Zuvor hatten die Wuppertaler mit einem Tor in der 15. Minute die schnelle Führung durch Adriano Grimaldi (3.) gekontert.

Kruse will mit SC Paderborn „oben angreifen“

Vor seiner Verpflichtung durch Paderborn am Freitag war der Ex-DFB-Star Kruse (14 Einsätze im Nationalteam) vereinslos gewesen, nachdem er beim VfL Wolfsburg von Trainer Niko Kovac ausgemustert worden war und im November seinen Vertrag aufgelöst hatte. Mit den Ostwestfalen will Kruse in der zweiten Liga nun angreifen: „Es gibt eigentlich nur drei Dinge zu sagen: Ich habe richtig Bock auf Fußball, bin erfolgshungrig und will mit dem SC Paderborn 07 oben angreifen“, wurde der Stürmer am Freitag in einem Klub-Statement zitiert.

Los geht Kruses Zweitliga-Abenteuer mit Paderborn am letzten Juli-Wochenende mit der Auftaktpartie bei der SpVgg Greuther Fürth.