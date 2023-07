Kruse überzeugt für Paderborn auch gegen Podolski-Klub

Der SC Paderborn hat sich auch dank Star-Neuzugang Max Kruse den dritten Sieg im dritten Testspiel in der Vorbereitung auf die anstehende Zweitliga-Saison gesichert. Am vierten Tag des Trainingslagers in Bad Häring (Tirol) setzten sich die Ostwestfalen gegen den polnischen Erstligisten Górnik Zabrze überraschend hoch mit 4:0 (1:0) durch. Lukas Podolski, Weltmeister von 2014, schaute beim Test seines Klubs nur zu – anders als Kruse. Der 35-Jährige spielte bei hochsommerlichen Temperaturen eine Halbzeit durch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kruse legt vor den Augen von Podolski und Klose zur Führung auf

Seinen Startelf-Einsatz als zentraler Stürmer rechtfertigte Sommer-Neuzugang mit einer Vorlage. Wie schon beim 2:1-Sieg gegen den Wuppertaler SV Anfang des Monats und dem 4:3-Erfolg gegen Preußen Münster unter der Woche glänzte der meinungsstarke Kruse abermals als Assistgeber. Nach der Kopfball-Vorlage des Ex-Wolfsburgers netzte David Kinsombi, ebenfalls ein Neuzugang, in der 34. Minute zur 1:0-Führung ein. Kruse stellte bei seinem Einsatz über 45 Minuten auch einmal mehr seine Führungsstärke zur Schau.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In einer etwas wilderen zweiten Hälfte sorgten Adriano Grimaldi (48.), Sirlord Conteh (58.) und Florent Muslija (86.) für die weiteren Paderborner Treffer.

Die jüngsten starken Testspielleistungen Kruses machen Mut, dass das Experiment beim SCP mit dem Ex-Nationalspieler aufgehen könnte. Vor seiner Verpflichtung durch Paderborn Ende Juni war Ex-DFB-Star Kruse (14 Einsätze im Nationalteam) vereinslos gewesen, nachdem er beim VfL Wolfsburg von Trainer Niko Kovac ausgemustert worden war und im November seinen Vertrag aufgelöst hatte. Mit den Ostwestfalen will Kruse in der zweiten Liga nun angreifen.

Los geht Kruses Zweitliga-Abenteuer mit Paderborn am letzten Juli-Wochenende mit der Auftaktpartie bei der SpVgg Greuther Fürth.