Transfer perfekt: Max Kruse wechselt zum SC Paderborn

Nach sieben Monate ohne Verein hat Ex-Nationalspieler Max Kruse einen neuen Verein gefunden. Der 35-Jährige schließt sich dem SC Paderborn an. In einem Instagram-Live-Video verkündete Kruse seinen Wechsel höchstpersönlich.

„Die Gespräche waren von Anfang an sehr sehr gut und haben mich überzeugt. Ich will gar nicht so viel reden, denn am Ende werde ich die Leistung auf dem Platz zeigen. Es gibt eigentlich nur drei Dinge zu sagen: Ich habe richtig Bock auf Fußball, bin erfolgshungrig und will mit dem SC Paderborn 07 oben angreifen“, wird Kruse in einem Klub-Statement zitiert. Der Ex-Nationalspieler erhält bei den Ostwestfalen die Trikotnummer zehn.

Kruse trug zwischen 2013 und 2015 insgesamt 14-mal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft, erzielte dabei vier Tore. In der Bundesliga lief er 307-mal auf, kam auf 97 Treffer und 79 Vorlagen. Doch auch die 2-Liga ist für den Routinier kein unbekanntes Terrain: Dort stand Kruse 63-mal auf dem Platz, kam auf 20 Tore sowie zehn Assists. Sein bislang letztes Pflichtspiel bestritt der Stürmer am 3. September 2022 im Bundesliga-Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln.

Im Anschluss kam es zum Zwist mit Trainer Niko Kovac, der ihm mangelndes Engagement und fehlende sportliche Impulse vorgeworfen hatte. Kovac strich Kruse im September daraufhin aus dem Kader, Ende November wurde der Vertrag endgültig aufgelöst.

„Die fußballerischen Qualitäten und der Torinstinkt von Max sind unbestritten. Auch seine Führungsstärke sowie seine Erfahrung auf nationaler wie internationaler Ebene werden wir uns sehr weiterhelfen“, wird SCP-Geschäftsführer Sport Benjamin Weber zitiert.

Das sagt Kruse zu seinem neuen Verein

Kruses Statement im Wortlaut: „Herzlich Willkommen zu mir persönlich (lacht). Liebe Paderborn-Fans, ich freue mich, dass ich da bin. Endlich ist es wieder soweit, ich darf gegen den Ball treten. Ich freue mich auf die neue Aufgabe hier in Paderborn und habe richtig Bock, wieder Fußball zu spielen. Ich bin heiß und habe mich die vergangenen Wochen und Monate gequält, um in einer guten Verfassung zu sein. Jetzt habe ich noch vier Wochen Zeit, bevor der erste Spieltag ansteht. Leider spielen wir nicht zuhause, sondern bei Greuther Fürth.“