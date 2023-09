DFB-Überraschung? Nagelsmann nimmt wohl Shootingstar ins Visier

„Ich erwarte von Nagelsmann, dass er mit einer Nummer neun spielt, die den deutschen Fußball und den FC Bayern immer starkgemacht hat“, forderte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in seiner jüngsten Kolumne für den Pay-TV-Sender Sky vom neuen Bundestrainer. Julian Nagelsmann scheint die Fußball-Legende zu erhören: Nach Informationen der Sport Bild hat der DFB-Trainer eine Offensivhoffnung im Visier. Demnach könnte Hoffenheim-Shootingstar Maximilian Beier für die anstehende USA-Reise nominiert werden.

Bald DFB-Stürmer? Beier überzeugt bei der TSG Hoffenheim

Der erst 20 Jahre alte Mittelstürmer spielt bei der TSG Hoffenheim aktuell eine Top-Saison. In fünf Ligaspielen gelangen dem ehemaligen Leihspieler von Hannover 96 fünf Torbeteiligungen (vier Tore, eine Torvorlage). Zudem ist Beier variabel einsetzbar: Der Hoffenheimer, der zuletzt zweimal für die U21 (ein Tor) von Beginn an auflief, kann sowohl im Zentrum als auch auf beiden Außenpositionen in der Offensivreihe spielen.

Die erste DFB-Nominierung Nagelsmanns wird mit Spannung erwartet. Bereits in ein paar Wochen steht die Reise in die USA an. In diesem Rahmen trifft Deutschland am 14. Oktober (21 Uhr) in Hartford (Connecticut) auf die US-Nationalmannschaft an. Zudem kommt es auf der Tour am 18. Oktober (2 Uhr) in Philadelphia zum Duell mit Mexiko. Es werden die ersten beiden Gradmesser für Nagelsmann, der als neuer Bundestrainer nur wenig Zeit hat, die Mannschaft vor der EM kennenzulernen. Nagelsmann dürfte sein erstes Aufgebot bald benennen.

Nominiert Nagelsmann auch Behrens oder Glatzel?

Mit sogar noch mehr Konkurrenten für WM-Stürmer Niclas Füllkrug? Wie das Magazin berichtet, dürfen sich neben Beier auch Kevin Behrens (Union Berlin), Davie Selke (1. FC Köln) und Zweitliga-Torjäger Robert Glatzel (Hamburger SV) Hoffnungen auf eine erstmalige DFB-Nominierung machen,