Real-Trainer lässt aufhorchen

Mbappé-Wechsel in diesem Sommer? Ancelotti macht Kader-Ansage

Laut Trainer Carlo Ancelotti sind die Transfer-Aktivitäten von Real Madrid abgeschlossen. Das erklärte der 64-Jährige am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Damit rückt auch ein Sommer-Wechsel von Stürmer-Star Kylian Mbappé in die spanische Hauptstadt in weite Ferne.