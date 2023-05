﻿Warum die Meisterschale und der DFB-Pokal immer an die Weser zurückkehren

Bremen macht den Meister

Woher stammen die ikonischen Trophäen des deutschen Vereinsfußballs und wer sorgt dafür, dass sie so gut erhalten bleiben?

Wenn sich die Fußballsaison der Sommerpause zuneigt, fallen in den bedeutsamsten Wettbewerben die Entscheidungen. Auch in Bremen steigt dann die Anspannung. Hier sitzt nämlich die Firma, die sich um Aufbereitung, Nachbau und Gravur von Meisterschale und DFB-Pokal kümmert. Eine Reise durch die „Gläserne Manufaktur“ direkt an der Weser.

