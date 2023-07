Diese Stars warten in der MLS auf Messi

Mit Stars wie Frank Lampard (2014 - 2017, New York City), Zlatan Ibrahimovic (2018 - 2020, LA Galaxy) oder dem einstigen Weltfußballer Kaká (2014 - 2017, Orlando City SC) wollte die amerikanische Major League Soccer (MLS) vor einigen Jahren zu den Top-Ligen in Europa aufschließen und den Fußball in den USA populärer machen. Die Liste an Stars, die auf den letzten Metern ihrer Fußballer-Karriere den Weg in die Vereinigten Staaten gewählt haben, ist lang. Von dem Glanz, den Thierry Henry (2010 - 2015, New York RB), David Villa (2014 - 2019, New York City FC) und Co. einst versprüht haben, ist 2023 aber nur noch wenig übrig.

Das soll sich wieder ändern. Allen voran der Transfer von Lionel Messi, der sich Inter Miami angeschlossen hat, soll der Liga zu mehr Popularität verhelfen und Fußball-Fans der ganzen Welt auf die MLS aufmerksam machen. Der argentinische Weltfußballer steht über allen, die es zuvor nach Amerika verschlagen hat. Als „Amerikas Nummer zehn. Die beste Nummer zehn der Welt“ wurde der 35-Jährige am Sonntag offiziell vorgestellt.

Neuer Teamkollege von Messi wird Sergio Busquets, ein weiterer großer Name, durch den sich die Liga wohl mehr Aufmerksamkeit erhofft. Ansonsten gibt es nur noch wenige frühere Top-Stars. Mit einem Marktwert von 35 Millionen Euro führt Messi die Liste der teuersten MLS-Spieler mit großem Abstand an. Unter die Top-Ten schafft es mit dem ehemaligen Neapel-Star Lorenzo Insigne (12 Mio. Euro) lediglich ein weiterer hochkarätiger Name. Mit Juve-Legende Giorgio Chiellini (Los Angeles FC) kickt seit letztem Sommer ein weiterer ehemaliger Serie-A-Profi in Amerika. Ebenfalls von Juve zu LAFC zog es Douglas Costa, der einst für 30 Mio. Euro zum FC Bayern wechselte, nach zwei enttäuschenden Jahren allerdings nach Italien transferiert worden war.

Allen deutschen Fans dürfte auch der Name Hany Mukhtar (12 Mio. Euro) bekannt vorkommen. Der 28-Jährige stammt aus der Jugend von Hertha BSC und steht seit Januar 2020 bei Nashville SC unter Vertrag. In seinen bisher drei Jahren in Amerika wusste der Offensivspieler zu überzeugen und holte sich in der Saison 2021/22 mit 23 Treffern die Torschützenkrone und den Award zum MVP (Most valuable Player, dt.: wertvollster Spieler). In der laufenden Spielzeit steht er bei 13 Toren und sieben Vorlagen.

Weitere bekannte Spieler sind Riqui Puig und Federico Bernardeschi (beide acht Mio. Euro). Puig durchlief seit 2014 sämtliche Jugendmannschaften des FC Barcelona, konnte sich bei den Profis jedoch nie durchsetzen. 2022 schloss er sich LA Galaxy an und lieferte seitdem in 36 Spielen sieben Tore und sechs Assists. Bernardeschi war Juventus Turin 2017 40 Mio. Euro wert, zog im letzten Sommer nach auslaufendem Vertrag bei der alten Dame allerdings in Richtung Toronto FC (36 Spiele, elf Tore, fünf Vorlagen) weiter.

Noch in diesem Sommer könnten weitere Stars den Weg in die MLS, genauer gesagt zu Inter Miami, suchen. Berichten zufolge ist der Klub von David Beckham an der Verpflichtung von Sergio Ramos und Jordi Alba interessiert. Beide Spieler sind wie Messi und Busquets ablösefrei zu haben und dürften der Liga zu mehr Popularität verhelfen.

Eine weitere Auswahl an ehemaligen europäischen Stars, die mittlerweile in der MLS spielen: