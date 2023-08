Inter Miami gegen Orlando City live im TV und Online-Stream

Lionel Messi benötigt in Amerika offenbar keine Eingewöhnungszeit. Der argentinische Superstar lieferte nach dem Last-Minute-Tor bei seinem Debüt auch in seinem zweiten Spiel seit seinem Wechsel von Paris Saint-Germain zu Inter Miami eine starke Vorstellung ab. Beim ungefährdeten 4:0 (3:0) seines neuen Klubs gegen Atlanta United im Leagues Cup brachte Messi sein Team mit einem Doppelpack in Führung und sicherte somit den Sieg.

In der nächsten Runde des Pokals wartet nun Orlando City (Donnerstag 2 Uhr MESZ). Mittlerweile ist auch Messis jahrelanger Mitspieler Jordi Alba wieder an seiner Seite. Der Spanier könnte gegen Orlando sein Debüt für die Amerikaner feiern.

Wie sehe ich das Spiel zwischen Inter Miami und Orlando City live im TV?

Das Spiel zwischen Inter Miami und Orlando City wird am Mittwoch (zu deutscher Zeit am Donnerstag, um 2 Uhr) live bei AppleTV übertragen. Der dafür benötigte MLS Season Pass kostet 14,99 Euro pro Monat während der laufenden Saison, 49 Euro für den Rest der Saison. AppleTV+-Abonnenten bekommen den Season Pass für 12,99 Euro pro Monat oder 39 Euro für die restliche Saison.

Kann ich Inter Miami gegen Orlando City im Livestream verfolgen?

AppleTV überträgt das Spiel zwischen Inter Miami und Orlando City auch im Livestream. Hierfür benötigen Fans ebenfalls ein kostenpflichtiges Abo.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für Inter Miami gegen Orlando City?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Spiel von Inter Miami gegen Orlando City bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.