﻿Messi träumt mit Argentinien vom Titel, Lewandowski will Polen ins Achtelfinale schießen

Argentinien startet mit Superstar Lionel Messi in der WM-Gruppe C als Favorit. Um den zweiten Platz kämpfen Polen und Mexiko. Saudi-Arabien ist der krasse Außenseiter in dieser Konstellation.

ARGENTINIEN - Ein letzter Versuch noch

Mit seiner fünften WM-Teilnahme tritt Argentiniens Superstar Lionel Messi in einen exklusiven Klub ein. Die Krönung blieb ihm bisher versagt.

Der Überraschungswert der Prognose hielt sich erst einmal in Grenzen. „Sicherlich“ werde die WM-Endrunde in Katar seine letzte sein, räumte Lionel Messi im Oktober ein. Argentiniens Fußballlegende, seit 2011 Kapitän der „Albiceleste“ und für nicht wenige der Beste aller Zeiten, ist mittlerweile 35 Jahre alt. Insofern ist ohnehin nicht damit zu rechnen gewesen, dass der Linksfuß auch 2026 in den USA, in Kanada und Mexiko noch einmal mit dabei sein werde. Dennoch: In dieser Klarheit ausgesprochen dürfte die Abschiedsankündigung dem einen oder anderen Liebhaber von Messis Spielkunst einen kleinen Stoß versetzt haben.

Messi und die WM, das ist nicht unbedingt eine Liebesgeschichte. Viermal nahm der siebenmalige Gewinner des prestigeträchtigen Ballon d‘Or an einer Endrunde teil. Den ersehnten dritten WM-Titel brachte er mit den „Albiceleste“ jedoch nie nach Hause. Das mit 0:1 gegen Deutschland in der Verlängerung verlorene Finale in Rio de Janeiro 2014 war bislang das Höchste der Gefühle für den Mann, der den FC Barcelona jahrelang auf Weltklasseniveau hob. Nach seinem tränenreichen Abschied von den Katalanen im Sommer 2021 spielt Messi inzwischen für Frankreichs Nobelklub Paris Saint-Germain. Dessen Strippenzieher um Präsident Nasser al-Khelaifi waren und sind anders als das derzeit klamme Barcelona offenbar bereit und in der Lage, den kostspieligen Superstar zu finanzieren. Sie stammen aus – richtig, Katar.

Zehn spanische und einen französischen Meistertitel, sieben spanische Pokalsiege und vier Champions-League-Tro-phäen hat „La Pulga“ (der Floh), wie der 1,70 Meter große Messi genannt wird, unter anderem in seiner fußballerischen Vita stehen. Mit der Nationalmannschaft gewann er 2008 in Peking Olympisches Gold und 2021 die Copa América. In Katar stößt Messi nun in den elitären Klub jener Spieler vor, die fünf WM-Teilnahmen für sich verbuchen können. Dem kleinen Kreis gehören bislang nur Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, die Mexikaner Rafael Márquez und Antonio Carbajal sowie Italiens Torwartikone Gianluigi Buffon an. Für Messi ist es das wohl letzte Ausholen für den ganz großen Wurf.

Mexiko-Star Hirving Lozano hat bereits Deutschland bei der WM 2018 geärgert. © Quelle: IMAGO/USA TODAY Network

MEXIKO - DFB-Schreck – und diesmal?

Mit seinem Siegtreffer im Auftaktspiel leitete Hirving Lozano 2018 das deutsche Debakel ein. Der Mexikaner ist in der Offensive auf beiden Flügeln eine Option.

Mats Hummels, Jerôme Boateng und Joshua Kimmich dürften nicht die besten Erinnerungen an Hirving Lozano haben. Der heute 27-Jährige war schon 2018 bei der Endrunde in Russland Teil der mexikanischen Offensive, die den behäbigen Titelverteidiger aus Deutschland im ersten Gruppenspiel vor enorme Probleme stellte. Und Lozano, in der Offensive gleichermaßen auf dem linken wie dem rechten Flügel einsetzbar, erzielte den Treffer zum 1:0-Sieg Mexikos gegen Deutschland.

Ein Jahr später wechselte Lozano von der PSV Eindhoven in die italienische Serie A zur SSC Neapel. Konstant zählte er bei den Italienern in den vergangenen Jahren zum Stammpersonal.

Im Nationalteam gab er Ende September im Testspiel gegen Peru (1:0) sein Comeback, nachdem er im Sommer wegen einer Schulterverletzung länger ausgefallen war. Prompt erzielte er den Siegtreffer. Ob rechts, links oder notfalls auch in der Mitte: Lozano dürfte in Katar eine Rolle in Mexikos Team spielen, das selten individuelle Klasse en masse zu bieten hatte, oft aber eine unangenehme Mischung aus Geschwindigkeit und Kampfkraft. Wovon auch Kimmich und Co. ein Lied singen können.

Jubelt Robert Lewandowski mit Polen bei der WM? © Quelle: Getty Images

POLEN - Platzt der Knoten?

Weltfußballer Robert Lewandowski hat im Vereinsfußball fast alles gewonnen, doch bei Turnieren mit der Nationalelf hakte es bislang meist.

Von irgendwelchen Abnutzungserscheinungen ist bei Robert Lewandowski nichts zu spüren. Im Sommer wechselte Polens Kapitän nach acht Jahren beim FC Bayern München nicht ohne Nebengeräusche zum FC Barcelona, wo er wenige Wochen vor seinem 34. Geburtstag einen Vertrag bis 2026 erhielt. Und bei den Katalanen machte er gleich damit weiter, womit er in München aufgehört hatte: mit Toren am Fließband. 13 Treffer in seinen ersten 13 Ligaeinsätzen sprechen eine deutliche Sprache.

Nicht erst seit seinen beiden Auszeichnungen zum Weltfußballer (2020, 2021) ist Lewandowski das Aushängeschild im polnischen Fußball. Unter Jürgen Klopp pirschte er sich bei Borussia Dortmund (2010 bis 2014) einst ans Weltklasseniveau heran, in seinen Münchner Jahren hielt er dies konstant und stieß nicht nur von der Titelausbeute her in Sphären vor, die kaum möglich schienen. Bestes Beispiel: 2021 knackte er den vermeintlich ewigen Rekord von Gerd Müller von 40 Bundesliga-Toren in einer Saison. Lewandowski kam schließlich auf 41 Treffer.

In der Nationalmannschaft ist „Lewys“ Quote nicht ganz so imposant, mit 76 Treffern in 134 Länderspielen gleichwohl herausragend. Einziger kleiner Makel: Bei den großen Turnieren enttäuschte meist nicht nur Polen, sondern oft auch sein bester Spieler. Bei der Heim-EM 2012 traf Lewandowski in drei Spielen einmal, Polen blieb ohne Sieg. Vier Jahre später in Frankreich schaffte es das Nationalteam zwar immerhin ins Viertelfinale gegen den späteren Titelgewinner Portugal, der Kapitän war aber erneut nur einmal erfolgreich. Beim paneuropäischen Turnier 2021 netzte Lewandowski zwar dreimal ein, für Polen war aber nach der Vorrunde Schluss.

Für die WM 2014 war das Team nicht qualifiziert, 2018 in Russland gab es das Vorrundenaus ohne Lewandowski-Tor. Katar ist nun der dritte Anlauf für den langjährigen Bundesliga-Torjäger, den auch in Deutschland bei aller Wertschätzung gelegentlich der Verdacht begleitete, in den großen Spielen – etwa in der K.-o.-Runde der Champions League – nicht immer auf der Höhe zu sein.

Salem Al-Dawsari möchte bei der WM mit Saudi-Arabien überraschen. © Quelle: imago/Imaginechina

SAUDI-ARABIEN - Exot unter Exoten

Offensivspieler Salem Al-Dawsari gehört zu den Akteuren mit Überraschungspotenzial in einem international eher unerfahrenen saudischen Kader.

Zum sechsten Mal nimmt Saudi-Arabien an einer WM-Endrunde teil, zum sechsten Mal gehören die Asiaten nicht nur aufgrund der namhaften Konkurrenz in ihrer Gruppe der Kategorie „krasser Außenseiter“ an. An individueller Klasse mangelt es im internationalen Vergleich ebenso wie an Erfahrung auf höherem Niveau.

Salem Al-Dawsari indes ist eine der Personalien, die das Potenzial haben, auch in Katar aufzufallen. Bis zum WM-Start hatte der 31-Jährige, der in der Offensive auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann, in 71 Länderspielen 17 Treffer erzielt.

Er gehört zudem zu den wenigen saudischen Fußballern, die ihr Glück bereits in europäischen Topligen versucht haben. Seine Ausleihe zum spanischen Erstligisten FC Villarreal von Januar bis Juni 2018 verlief jedoch glücklos. Nach nur einem Kurzeinsatz mit 33 Minuten Spielzeit – beim 2:2 gegen Real Madrid – ging es zurück in die Heimat. Die Partie gegen die „Königlichen“ war auch die einzige, bei der Al-Dawsari es in den Spieltagskader geschafft hatte.

Mit Fahad Al-Muwallah strich Saudi-Arabiens Trainer Hervé Renard einen Spieler wegen eines möglichen Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen aus dem Kader.