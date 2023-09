﻿Millionenkürzung im Spitzensport? Bob-Olympiasieger Friedrich droht mit Karriereende

US-Open-Viertelfinale perfekt

Zverev bezwingt Sinner in Mammut-Match - Schwere Entgleisung von Zuschauer

In seinem bisher längsten Match bei den US Open hat Alexander Zverev den an Nummer sechs gesetzten Jannik Sinner bezwungen. Damit steht der 26 Jahre alte Hamburger im Viertelfinale des Grand-Slam-Turniers in New York.