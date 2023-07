Das bedeutet der Transfer von Südkorea-Star Kim für den FC Bayern

Min-jae Kim wird die neue Kante in der Abwehr des FC Bayern. In München setzt Trainer Thomas Tuchel in der neuen Spielzeit damit auf zwei 1,90-Meter-Hünen. Nach 38 Gegentoren in der abgelaufenen Bundesliga-Saison (zweithöchster Wert seit zwölf Jahren) musste eine Veränderung in der Defensive her. Und diese sieht ein „Brecher-Duo“ mit Kim und Matthijs de Ligt (1,89 Meter) in der Innenverteidigung vor.

Die Münchner können sich auf einen „überragenden Innenverteidiger“ freuen, lobte Roger Schmidt, der Kim in Peking trainierte, im Sportbuzzer-Gespräch. Zwar habe er in China damals weit weg von Europa noch „ein bisschen unter dem Radar“ gespielt, „aber schon damals konnte man sehen, dass er alles hat, um auch bei europäischen Top-Klubs eine führende Rolle einzunehmen“, erinnerte sich der deutsche Coach.

Für Dayot Upamecano rückt damit ein Stammplatz wohl in weite Ferne. In der vergangenen Serie profitierte der 24 Jahre alte Franzose noch vom verletzungsbedingten Ausfall seines Landmanns Lucas Hernández, spielte aber eine alles andere als überzeugende Saison. Die Bayern sahen sich gezwungen, eine Veränderung vorzunehmen. Doch das lag nicht nur am schwächelnden Upamecano. Hernández signalisierte den Bossen bereits früh seinen Wechselwunsch zu Paris Saint-Germain. Am Sonntag wurde der Transfer von Hernández zu PSG offiziell gemacht, die Bayern kassieren ein Jahr vor Vertragsende wohl nochmal 50 Millionen Euro für den Weltmeister von 2018. Und diese Einnahmen setzte der Klub direkt für Neu-Verteidiger Kim ein.

Für die Münchner ist diese Verpflichtung eine der cleversten der vergangenen Jahre. Schließlich bekommt man nicht nur das „Monster“ - wie Kim anerkennend genannt wird - frisch vom Militärdienst aus Südkorea geliefert. Der deutsche Rekordmeister erobert mit diesem Transfer einen bisher noch eher kleineren Markt für Bayern-Verhältnisse.

Viele Fußball-Fans in Südkorea

Tottenham Hotspur beispielsweise weiß dank Heung-min Son, wie sehr man von diesem fußballbegeisterten, asiatischen Land profitieren kann. Laut einer Umfrage des asiatischen Versicherungsunternehmens „AIA“ ist jeder vierte Südkoreaner Spurs-Fan – das macht in Summe zwölf Millionen Anhänger. Das ganze Bundesland Bayern kommt auf etwa 13 Millionen Einwohner. Zwar sind diese Zahlen aufgrund des Faktors, dass „AIA“ auch Hauptsponsor der Londoner ist, mit Vorsicht zu genießen. Und doch demonstrieren sie, wie sehr die Münchner nun auch auf dem asiatischen Markt eine führendere Rollen übernehmen könnten.

Die Einnahmen durch Trikotverkäufe steigen wohl an, die reiselustigen Südkoreaner werden wahrscheinlich nicht nur vermehrt zum Oktoberfest nach München kommen. Kim ist zwar längst noch nicht so populär wie Son, dürfte aber auch der Bundesliga insgesamt einen Mehrwert verpassen - Stichwort Auslandsvermarktung. Zwar laufen die Spiele aufgrund der Zeitverschiebung (plus sieben Stunden) fast immer spät abends oder nachts in Südkorea, doch die Menschen stellen sich Wecker oder verschieben ihren Rhythmus für die Spiele ihrer Volkshelden.

Menschen aus Südkorea gelten als höflich und respektvoll. Der 26 Jahre alte Kim zeigt sich bei Instagram sehr privat. Er singt im Auto, postet Bilder mit seinem Hund oder posiert mit seinen Liebsten. Bei Kim muss man sich wohl eher weniger Sorgen machen, dass er neben dem Platz für negative Schlagzeilen sorgen könnte. Das „Monster“ gilt als kompromissloser Abräumer und wurde nach seiner Auszeichnung als bester Verteidiger der Saison in Italien als „unüberwindbare Mauer“ bezeichnet. Die Bayern wissen schon jetzt, auf was sie sich einstellen können: Einen zuverlässigen Arbeiter, der den Fokus einer ganzen Nation auf den Klub aus München lenken will.