Hype in Fernost: Wie Bayern-Neuzugang Kim sein Heimatland begeistert

Ohne ihn wäre der 4:0-Auftaktsieg des FC Bayern München wohl kaum möglich gewesen. Diesen Eindruck musste erhalten, wer am Samstag vergangener Woche den Text las, den Südkoreas führende Nachrichtenagentur Yonhap in diversen Zeitungen des Landes platziert hatte: „Min-jae Kim verhilft Bayern München bei Bundesliga-Debüt zu Sieg mit reiner Weste“, lautete der Titel. Darunter war zu lesen: „Mit seinem typisch zuverlässigen Spiel stach Kim an beiden Enden heraus, baute mit einer Passgenauigkeit von 96 Prozent auf, während er hinten die Gegner fernhielt.“

Dass der Sieg des FC Bayern deutlich ausfiel und es gegen Werder Bremen womöglich auch in anderer Besetzung für drei Punkte gereicht hätte, blieb dem Publikum erspart. Das Entscheidende war: Südkoreas Sportwelt hat einen neuen Lieblingsstar – und der heißt Min-jae Kim. Der Verteidiger, der im Sommer für 50 Millionen Euro von der SSC Neapel in die Fußball-Bundesliga wechselte, wo er an diesem Sonntag (17.30 Uhr, DAZN) gegen den FC Augsburg zum zweiten Mal gefordert wird, läuft derzeit sogar dem 22-jährigen Mittelfeldjungstar Lee Kang-in den Rang ab, der fast zeitgleich RCD Mallorca verließ, um bei Paris Saint-Germain zu unterschreiben.

Wobei auch Lee dieser Tage viel Aufmerksamkeit erfährt. Beim TV-Sender Arirang etwa prahlte ein Experte, wie stark die zwei Südkoreaner seien: Dass Kim als brachialer und zugleich technisch versierter Verteidiger sowie Lee als Offensivallrounder nun bei europäischen Topklubs unter Vertrag stehen, sei „nicht wirklich überraschend. Sie sind unglaublich talentiert und waren für die Spitze prädestiniert.“

Auch wegen dieser Sommertransfers wurde die WM der Frauen – wo Südkorea mit Weltranglistenplatz 17 zumindest nominell stärker ist als die Männer – an den Rand gedrängt. So lieferte das Joongang Ilbo, eigentlich eine konservative Qualitätszeitung, seinem Publikum kurz nach dem Transfer Berichte von Kims Medizincheck in München sowie eine Story zu seinem ersten Spiel, als der FC Bayern auf seiner Japan-Reise auf Kawasaki Frontale traf.

Der Titel mit Neapel ließ Kims Bekanntheit in Südkorea explodieren

Schließlich hat sich der 26-jährige Kim zu einem Superstar gemausert. In Südkorea kennt ihn jeder, seit er bei der SSC Neapel zum Stammspieler avancierte und maßgeblichen Anteil daran hatte, dass der Klub seinen ersten Meistertitel seit gut drei Jahrzehnten gewann. Nach Neapel wechselte der 1,90 Meter große Abwehrspieler 2022, ein Jahr zuvor war er aus China zu Fenerbahce Istanbul transferiert worden. Nationalspieler ist er seit 2017.

Min-jae Kims erstes Training lockte südkoreanische Fans in die Allianz Arena. © Quelle: IMAGO/Revierfoto

Nun dominiert Kim die Schlagzeilen. So berichtete der Korea Herald nach dessen Ankunft in München, wie Trainer Thomas Tuchel seinen Spieler als „kompletten Verteidiger“ gelobt habe. Und in Fanforen wird darüber diskutiert, ob Kim nicht die Kapitänsbinde der Nationalmannschaft von Stürmerstar Son Heung-min übernehmen sollte.

Kims fußballerische Karriere begann in Südkorea

Kim, im Auftreten eher ruhig, ist in Südkorea so beliebt, weil er das heimische Ausbildungssystem durchlaufen hat. Im Gegensatz zu PSG-Star Lee, der als Kind nach Spanien wechselte, oder Son (Tottenham Hotspur), der als Teenager nach Deutschland kam, trainierte der im Süden Südkoreas aufgewachsene Kim in Uni-Mannschaften und unterklassigen Teams, ehe er über die K-League nach China wechselte. Sein Erfolg gilt daher als Kompliment für die südkoreanische Ausbildung.

Zudem wird darüber spekuliert, ob Kim zum größten südkoreanischen Fußballer der Geschichte werden könnte. Was es dafür bräuchte? Ein Sieg der Champions League würde wohl nicht genügen, denn dies ist 2008 Mittelfeldspieler Park Ji-sung mit Manchester United gelungen. Darüber hinaus müsste Kim wohl auch als Leistungsträger der Nationalmannschaft Erfolge vorweisen.

Bisher ist der populärste koreanische Fußballer Angreifer Son. In Seoul ist er allgegenwärtig, schmückt Werbeplakate, taucht ständig im Fernsehen auf. Wenn Sportbars kein Liveprogramm haben, zeigen sie gern eine Aneinanderreihung von Sons schönsten Toren. Kim könnte diese Rolle übernehmen. Videos seiner schönsten Tacklings kursieren im Internet sowieso schon länger.