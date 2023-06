﻿Mirko Slomka über den gescheiterten HSV-Aufstieg: Am Geld liegt‘s nicht

Hannover. Mirko Slomka trainierte vier Clubs, die in der neuen Zweitligasaison eine Rolle spielen könnten: den Hamburger SV, Schalke 04, Hannover 96 und den Karlsruher SC. Ende des Monats beginnt der 55-Jährige eine Ausbildung im Sportmanagement an der Universität in St. Gallen, es folgen Praktika in Mönchengladbach und München. Danach wird Slomka als ausgebildeter Sportmanager auf dem Trainer-Manager-Markt sein. Slomka stellt klar: „Ich mache die Managerausbildung nicht, um dann zu sagen: Ich möchte nie wieder Trainer sein.“ Vorher sprach er im Interview über die abgelaufene Zweitligasaison, den Sinn der Relegation – und wie 96 wieder eine Attraktion in der attraktiven 2. Liga werden kann.

Ihr Ex-Club HSV ist in der Relegation wieder gescheitert. Hamburg hat einen Personaletat von etwa 24 Millionen Euro, Stuttgart von 60 Millionen. Fast immer setzt sich der Bundesligist durch – ist die Relegation nicht unfair?

Das finde ich nicht. Es ist immer auch eine Frage der Struktur. Waren die Vereine mit mehr Geld tatsächlich erfolgreicher? Nein! Nehmen wir das Beispiel Arminia Bielefeld. Oder gehen wir noch ein Stückchen zurück: Schauen wir uns den FC Ingolstadt an, der ja auch durchgereicht worden ist von Liga eins bis Liga drei. Das ist ja Bielefeld jetzt auch passiert, obwohl sie sicher mehr Geld zur Verfügung hatten als Wehen Wiesbaden und auch von den Rahmenbedingungen her besser aufgestellt waren.

Der HSV hat „mehr Zuschauer als die meisten Bundesliga-Clubs“

Der HSV kann aber bei den Rahmenbedingungen mit dem VfB Stuttgart durchaus mithalten.

Der HSV ist jetzt fünfmal nicht aufgestiegen und lag in dieser Zeit, was den Etat angeht, immer mindestens auf Platz zwei der 2. Liga. Und trotz der vielen Möglichkeiten in Hamburg – das Stadion ist ja Wahnsinn, die haben ja mehr Zuschauer als die meisten Bundesliga-Clubs – haben sie es nicht geschafft, wieder hochzugehen. Was meine These ja stützt: Das hat wenig mit Geld zu tun.

Womit hatte es beim HSV dann zu tun? Der hat seien beste Zweitligasaison gespielt und ist mit 66 Punkten nicht aufgestiegen.

Okay, 66 Punkte sind viel, der Meister hat 67. Aber ganz speziell beim HSV muss ich nur schauen: Wie viele Tore haben die kassiert? Mit 45 Gegentoren steigst du nicht auf. Hannover hat sogar 55 – da musst du über den Aufstieg ohnehin nicht nachdenken. Heidenheim hat 36, Darmstadt 33. Beide Teams hatten defensiv eine hohe Stabilität.

Relegation 2014: Der damalige HSV-Trainer Mirko Slomka (links) mit Mediendirektor Jörn Wolf. Erstligist Hamburg setzte sich hauchdünn gegen den Zweitligisten Greuther Fürth durch (0:0 und 1:1) © Quelle: Foto: IMAGO sportfotodienst

Was haben Heidenheim und Darmstadt außer weniger Gegentoren besser gemacht als der HSV?

Beide Vereine sind ja in ihrer Gesamtheit ganz anders aufgestellt als Teams wie der HSV, die ja mit dem ein oder anderen Besserverdiener gespickt sind. Ob bei Heidenheim oder Darmstadt – das war insgesamt ein fantastischer Zusammenhalt. Man hört aus dem Umfeld wenig – niemand drängt sich medial in den Mittelpunkt. Die machen einfach ihre Arbeit. Und bei den Heidenheimern wurde das am Ende sogar mit der Meisterschaft belohnt, was ich erstaunlich finde. Das Gesamtpaket muss einfach funktionieren, was in Düsseldorf, Hannover oder Nürnberg über die Saison nicht durchgängig der Fall war.

Warum darf Trainer Tim Walter eigentlich weitermachen, obwohl er jetzt zweimal mit dem HSV nicht aufgestiegen ist?

Tim Walter hat mit seiner Art Fußball spielen zu lassen, dem HSV auch eine neue Identität gegeben. Sagen muss man aber: Es sind zu viele Gegentore. Wenn der HSV mit seinem Stil einverstanden ist und so weitermachen will, dann ist das eine Entscheidung. Man muss ja nicht immer alles verändern, sondern eher kleine Stellschrauben in eine neue Richtung drehen.

„Die 2. Liga ist gefährlich für junge Spieler“

Wie kommen Vereine wie der HSV oder 96 wieder hoch, welche Spielertypen sind gefragt?

Die 2. Liga ist gefährlich für junge Spieler, weil sie so knüppelhart ist. Da ist so viel Kampf – als junger Kerl wirst du schnell mal verschluckt. Typen, gestandene Spieler, mit einer gewissen Erfahrung helfen, aus so einer Liga wieder rauszukommen. Deshalb hat Schalke jetzt wahrscheinlich noch mal mit Terodde verlängert. Du brauchst diese Leute, die da sind und treffen, um direkt wieder hochzugehen. Und möglicherweise ist eine zentrale Achse von großer Bedeutung für Stabilität.

Der HSV geht nun schon ins sechste und 96 ins fünfte Jahr 2. Liga hintereinander, beide müssen sich etwas einfallen lassen.

Es gibt natürlich Personalien, die du mal durchspielen kannst. Marcel Halstenberg wurde schon mit 96 in Verbindung gebracht – kann ich mir schwer vorstellen. Natürlich wäre Max Kruse eine Verstärkung für jeden Zweitligisten, aber du musst dann auch wissen, was du dir damit in die Bude holst. Der wird dahin gehen wollen, wo Atmosphäre ist: Man kann ihn sich bei Schalke vorstellen, in Düsseldorf, in Hamburg – auch in Hannover. Im Tor ist 96 mit Zieler und Weinkauf super aufgestellt. Derrick Köhn ist für die Offensive als Flügelspieler hochinteressant, braucht aber nach hinten eine Absicherung. Er macht besondere Sachen, die die Fans ins Stadion lockt. Das ist einigen Bundesliga-Clubs allerdings auch aufgefallen. Mal sehen, ob er in Hannover bleibt.





Was hat 96 sonst noch zu bieten?

Dann hast du noch solche Typen wie Havard Nielsen, der nicht so richtig performt hat. In der Hinrunde habe ich gedacht: Das ist genau der, den Hannover braucht. Wenn der seine 15, 16 Tore macht plus die 14 Tore von Teuchert – dann hast du ja schon 30. Okay, dann verlierst du jetzt Weydandt und Beier – und was ist eigentlich mit dem Supertalent Tresoldi? Heidenheims Tim Kleindienst kann sogar noch mehr als seine 25 Buden in der 2. Liga machen. Und der HSV hat Robert Glatzel.

Haben Sie einen Tipp für 96?

Das möchte ich mir grundsätzlich nicht anmaßen. Vor anderthalb Jahren habe ich ja mal an Düsseldorfs Daniel Ginczek gedacht. Der war aber lange verletzt und hat deshalb auch nicht viel getroffen. Die Verpflichtung von Nielsen fand ich von 96 super, obwohl ich positionstechnisch nicht genau weiß, wo ich den hinstecken soll. Oder nehmen wir Terrence Boyd von Kaiserslautern – was ist das für eine Maschine? Auf jeden Fall braucht die Mannschaft neben Teuchert mindestens einen, besser zwei treffsichere Stürmer. Aber die sucht in der 2. Liga sicher jeder Club.

Lars Stindl will mit Karlsruhe „sicher was bewegen“

Die neue 2. Liga wirkt mit den Bundesliga-Absteigern Hertha und Schalke, dem Wieder-nicht-Aufsteiger HSV, Düsseldorf, Hannover und einigen anderen teilweise attraktiver als die 1. Liga.

Bekommt Hertha die Lizenz, ist das richtig. Ich glaube schon, dass die beiden Absteiger wieder oben landen werden. Viele Spieler werden in diesen Vereinen eine Saison in der 2. Liga bleiben. Ich glaube auch an den HSV. Aber auch die Vereine, die knapp hinter den Aufstiegsplätzen lagen, könnten eine Rolle spielen – wie Düsseldorf und St. Pauli. An eine richtige Überraschung wie Holstein Kiel oder Paderborn glaube ich nicht. Nürnberg und Hannover könnten auch weiter oben dabei sein. Und Lars Stindl wird ja nicht zum KSC zurückgekehrt sein, weil er den so gern mag. Er will mit denen sicher was bewegen. Und das fertiggestellte Stadion in Karlsruhe wird für deutlich stärkere Unterstützung sorgen.

„Mit 96 im Aufstiegsrennen wäre die Hütte jedes Mal voll gewesen“

Das Stadion in Hannover ist auch nicht schlecht.

Was für Möglichkeiten 96 hat: 50.000 Menschen mitten in der Stadt. Ich war beim ersten Rückrundenspiel gegen Kaiserslautern im Stadion, fast 40.000 waren da. Ich habe gedacht: Wenn 96 gewinnt, sind beim nächsten Mal 5000 mehr da. Und mit 96 im Aufstiegsrennen wäre die Hütte jedes Mal voll gewesen. Und dann verliert 96 gegen Kaiserslautern 1:3 und alle gehen enttäuscht nach Hause. Wie schade! Und dennoch: Die Grundstimmung unter den Fans und bei den Sponsoren ist und bleibt positiv.

Und am Ende der Saison schickt 96 gegen Kiel 38.000 Zuschauerinnen und Zuschauern mit einer 1:5-Niederlage in die Sommerferien.

Es ging ja darum, die Zuschauer einzustimmen auf eine neue Saison und auf eine neue tolle 2. Liga mit vielen großen Namen. Jetzt muss 96 wieder ganz von vorn anfangen. Da verstehe ich Martin Kind, dass er so angefressen war.