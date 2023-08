Klose wird TV-Experte für Prime Video in Deutschland

Miroslav Klose wird künftig auch für das deutsche Prime-Video-Team vor der Kamera stehen. Wie der Streamingdienst am Freitag mitteilte, weitet der frühere deutsche Nationalspieler seine Arbeit als TV-Experte bei Prime Video Italia aus. Klose gibt seinen Einstand am 22. August (21.00 Uhr) im Hinspiel der Champions-League-Playoffs zwischen den Glasgow Rangers und der PSV Eindhoven.

Der Weltmeister von 2014 sowie WM- und DFB-Rekordtorschütze wird in der kommenden Saison bei ausgewählten Spielen der Königsklasse in der Vorberichterstattung zum Einsatz kommen. Der frühere Bayern-Stürmer war zuletzt Trainer beim österreichischen Erstligisten SCR Altach, musste dort aber im März gehen.

Auf der Suche nach einem neuen Trainerposten kommt die Abwechslung nach eigenen Worten zum richtigen Zeitpunkt. „Natürlich ist es mein Wunsch, Trainer zu werden. Im Moment habe ich kein Team, also habe ich beschlossen, diese neue Erfahrung auszuprobieren, die mich nah am Spielfeld hält und es mir ermöglicht, etwas Neues zu lernen“, so der frühere Weltklasse-Angreifer bereits vor seinem bestätigten Engagement in Italien.