Exklusiv: DAZN kauft TV-Rechte für Saudi Pro League

Die zahlreichen Mega-Transfers der Saudi Pro League beschäftigen den Fußball bereits den ganzen Sommer über. Nun steht auch fest, wo die Spiele der Stars Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und Co. künftig zu sehen sein werden. Wie der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) erfuhr, kauft DAZN die TV-Rechte an der Wüsten-Liga für den deutschen und österreichischen Markt sowie in England. Die öffentliche Bekanntgabe des Deals soll Mitte der Woche folgen.

Der Streamingdienst zeigt die Saudi Pro League in den kommenden beiden Saisons 2023/2024 und 2024/2025. Die Vereinbarung, die das Medienunternehmen mit dem Vermarkter IMG geschlossen hat, umfasst drei Partien pro Spieltag. Darunter wird immer eine Begegnung mit Beteiligung von Ronaldos Klub Al-Nassr sein.

Firmino und Co. zum Saison-Auftakt bei DAZN zu sehen

Zu Beginn der neuen Saison am 11. August (20 Uhr MESZ) zeigt DAZN das Spiel von Al-Ahli gegen Al-Hazm. Bei Al-Ahli in der Küstenstadt Dschidda spielen nun Ex-Bundesliga-Star Roberto Firmino, der aus Liverpool kam, der ehemalige Manchester-City-Profi Riyad Mahrez und der bisherige Chelsea-Torwart Edouard Mendy. Zudem werden am kommenden Montag die Auftaktpartien von Al-Ittihad (ebenfalls Dschidda) mit Benzema und Al-Nassr aus Riad mit „CR7″ übertragen.

Die Spiele werden weitgehend mit englischem Kommentar ausgestrahlt. Nur Top-Duelle zwischen den Stars der Saudi Pro League sollen auch mit deutschem Kommentar verfügbar sein. DAZN wird die kauffreudige saudische Liga als Teil ihres günstigsten Pakets („DAZN World“, aktuell 6,99 Euro/Monat) zur Verfügung stellen. Da der Deal auch die Free-TV-Rechte inkludiert, könnte die Plattform die Begegnungen auch auf ihren kostenlosen Fast-Channels anbieten.

Auch Sportdigital will Rechte für Saudi Pro League

Nach Sportbuzzer-Informationen soll auch Sportdigital an den Übertragungsrechten interessiert sein. Ob am Ende ein co-exklusiver Vertrag geschlossen wird oder DAZN dem Hamburger Streaminganbieter eine Sublizenz verkauft, ist dabei noch unklar. Für das Paket dürfte wohl eine Rechtesumme von rund 50.000 Euro pro Jahr, also insgesamt rund 100.000 Euro über zwei Jahre, aufgerufen worden sein. Bei Sportdigital lief die Liga, die bislang einzig Ronaldo als Top-Star aufzubieten hatte, im vergangenen Halbjahr. Durch die Star-Flut hat sich der Preis mehr als verdoppelt.