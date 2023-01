﻿Mit Rudi Völler gegen die Sinnkrise: So tickt der neue DFB-Direktor

Der Termin war schon lange bei Rudi Völler hinterlegt. Und ihm selbst fast wichtiger als der Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Dienstag in Offenbach, als sich vieles bereits um den Mann drehte, der den deutschen Fußball nun als neuer Direktor ­A-Nationalmannschaft ab 1. Februar aus seiner Sinnkrise führen soll. Völler, als Fußballer über 1860 München, Werder Bremen, AS Rom, Olympique Marseille und Bayer Leverkusen zu Weltruhm gelangt, kam als prominentester Gast zur Trauerfeier von Hermann Nuber: dem größten Fußballer, den die Offenbacher Kickers hervorgebracht hatten – und der einst auch den in Hanau geborenen Völler als jungen Kicker an den Bieberer Berg holte.

Der Weltstar Völler hat als Kind auf dem Bolzplatz selbst den Nuber nachgemacht. Und so war es für ihn selbstverständlich, bei eisigen Temperaturen am Mittwochabend eine Trauerrede zu halten. Der 62-Jährige erinnerte an die Zeiten, in denen er als Teenager eine Ausbildung auf der alten OFC-Geschäftsstelle absolvierte. „Hermann sagte zu mir: Du brauchst noch etwas mehr auf den Rippen.“ Zweimal die Woche bekam er damals vom Nuber persönlich Fleischwurst und Fleischsalat – und bald einen ersten Profivertrag. Monatsgehalt: 2000 Mark.

Liebling und Wüterich

Völlers Auftritt beim Abschied des kurz vor Weihnachten verstorbenen Offenbacher Idols hat 1500 Zuhörer und Zuhörerinnen beeindruckt. Und als er seinen einstigen Helden mit den Worten würdigte, „kein Besserwisser, sondern ein Bessermacher“ gewesen zu sein, steckte darin viel Wahrheit für die Gegenwart. Hat die Branche nicht zu viele Schauspieler und Schaumschläger, die nur den Lockrufen des Geldes folgen? Völler hat gut verdient, keine Frage, sich trotzdem Anstand und Bodenständigkeit bewahrt. Wenn ihm der ehemalige Schiedsrichter Walter Eschweiler eine Anekdote erzählen will, hört er zu. Wenn ihm sein einstiger Förderer Reiner Calmund etwas sagen möchte, bleibt er stehen.

Seine Wurzeln nicht zu verleugnen, seine Förderer nicht zu vergessen, sollte für jeden beruflich erfolgreichen Menschen eine Selbstverständlichkeit sein. Völler begründet seine Beliebtheit auf einer natürlichen Aura, DFB-Präsident Bernd Neuendorf spricht von der „optimalen Besetzung für die nächsten 20 Monate“. Auch für Ligaaufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke ist Völler natürlich die „ideale Lösung“. Er schätzt an „Rudi Riese“ vor allem dies: „Er hat den Vorteil, dass ihm die allermeisten Menschen positiv gegenüberstehen. Er ist ex­trem authentisch, er hat eine ausgewogene Meinung – und er kann auch mal ausflippen.“ Das muss die Sympathien gar nicht schmälern. Im Gegenteil.

Völler war bereits vor 20 Jahren auf DFB-Rettungsatktion

Völlers Verwandlung zum Wüterich, die 2003 in der Weißbiertirade gegen den ARD-Moderator Waldemar Hartmann gipfelte, obwohl sich Völlers Zorn nach einem 0:0 auf Island eigentlich gegen das spottende Analysegespann Gerhard Delling und Günter Netzer richtete, hat seine Popularität nur gesteigert. Und auch wenn Völler, vor 20 Jahren als Teamchef der Nationalmannschaft auf seiner ersten DFB-Rettungsaktion unterwegs, rückblickend sicher so manche Attacke auf die Schiedsrichter bereut: Aus der Haut fährt er schon immer leicht, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt.

Dann erwacht in ihm der Kämpfer, der mit dem Kopf durch die Wand will. So wie er früher als Stürmer auch nie aufsteckte. Und so wie er jetzt den Deutschen Fußball-Bund (DFB) reanimieren soll, dessen Taskforce sich am Donnerstag sehr schnell auf ihn als Gute-Laune-Lösung auf Zeit verständigte. Mit klar begrenztem Aufgabenbereich: nur zuständig für die A-Nationalmannschaft der Männer, nicht für den Nachwuchs, nicht für die Frauen. Und damit auch das klar ist: Völler will kein Schattenbundestrainer sein. „Hansi Flick ist der Bundestrainer, der wird die Entscheidungen treffen“, sagte er am Freitag bei seiner Vorstellung.

Völler ist einer, der nicht schwarzmalen möchte. „Natürlich war die WM ein Desaster. Die Leistung war nicht gut, aber wir sind besser.“ Mit Blick auf die EM 2024 verlangt er eine breitere Brust bei allen Protagonisten. „Ich bin überzeugt, dass wir eine Mannschaft haben, die um den Titel mitspielen kann.“ Gleichzeitig verspricht er „Dankbarkeit, Leidenschaft und große Motivation“ für seine neue Aufgabe. Er möchte eine „verschworene Gemeinschaft formen, eine willensstarke und sympathische Nationalmannschaft“. Sein berühmtes Augenzwinkern wird dafür nicht reichen. Es braucht mehr Nähe, Vertrauen zur Nationalelf, die auch unter Bundestrainer Hansi Flick viel zu weit weg scheint. Dass den Deutschen medial vor der Wüsten-WM mehrheitlich eingeredet wurde, alles kritisch betrachten zu müssen, tat ein Übriges. Vielleicht mussten Flick und Co. darüber stolpern.

DFB-Sportdirektor: Rudi Völler wird Bierhoff-Nachfolger Als Teamchef holte er die Fußball-Nationalmannschaft einst schon einmal aus dem Stimmungstief. Gut 20 Jahre später kehrt Rudi Völler zurück zur DFB-Auswahl. © Quelle: dpa-Video

Die Kehrtwende um 180 Grad vor dem Heimevent kann nur einem gelingen, der Rückhalt und Rückgrat besitzt. Eigentlich will man ja der Welt mit der Heim-EM zeigen, wie alles lebendiger, ehrlicher und nachhaltiger organisiert werden kann als jüngst in Katar. Doch ohne ein Nationalteam, hinter dem sich die Nation versammelt, wird es schwer. Ergo soll es Völler richten. „Rudi ist ein Mensch, in dessen Nähe man sich immer wohlfühlt. Er ist jemand, der einem ein gutes Gefühl geben kann, er ist fachlich unglaublich gut“, sagt Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn.

„Tante Käthe“, so ein weiterer Spitzname, hat vor mehr als zwei Jahrzehnten schon einmal ausgeholfen. Eigentlich war er – noch so eine Parallelität zur Aktualität – Teil einer Runde, die die Scherben der vermasselten EM 2000 zusammenkehren sollte. Doch plötzlich fand er sich in einem Amt wieder, das für Christoph Daum gedacht war, der aber über seine Koksaffäre gestolpert war. Und so wurde der Sportdirektor von Bayer Leverkusen Teamchef der DFB-Auswahl.

Von den Fans gefeiert

Ursprünglich nur für ein Jahr angedacht, entpuppte sich Völler als Glücksfall. Seine Premiere am 16. August 2000 in Hannover geriet auf Anhieb zu einem Abend der großen Emotionen. 4:1 gewannen beschwingte Deutsche gegen Spanien – „Ruuuudi“ war im Niedersachsenstadion der gefeierte Star. Und bald darauf wäre Völler fast wie Franz Beckenbauer Weltmeister als Spieler und Trainer geworden.

Ein Team, in dem die Mischung aus Kämpfern, Technikern, Routiniers und Talenten wie dem späteren WM-Rekordtorschützen Miroslav Klose stimmte, kam bis ins Endspiel. Die K.-o.-Spiele gegen Paraguay, USA und Südkorea (jeweils 1:0) waren nicht schön, aber erfolgreich: Hinten hielt Oliver Kahn alles, vorne erzielte Michael Ballack irgendwann ein Tor, wenn es ganz besonders wichtig war. Wer weiß, wie das Finale gegen Brasilien (0:2) ausgegangen wäre, wenn Kahn sich nicht kurz vor seinem Patzer eine Fingerverletzung zugezogen hätte und Anführer Ballack nicht gesperrt gewesen wäre. Nach dem Rückflug aus Yokohama trällerten Abertausende auf dem Frankfurter Römer: „Es gibt nur ein’ Rudi Völler“. Völler fragte auf dem Balkon gerührt: „Was wäre hier eigentlich los gewesen, wenn wir Weltmeister geworden wären?“

WM-Finale 2002: Trainer Rudi Völler bedankt sich nach der 0:2-Final-Niederlage gegen Brasilien bei den Fans. © Quelle: picture-alliance / Pressefoto ULMER

Doch die Euphorie sollte nicht anhalten: Mit dem Vorrundenaus bei der EM 2004 war auch Völler nicht mehr zu halten. Mit seinem Rücktritt machte er den Weg für Reformen unter Jürgen Klinsmann und Oliver Bierhoff frei, die den DFB aus seinen verkrusteten Strukturen befreiten. Völler, eher der Bewahrer, wäre dafür niemals der Richtige gewesen. Er machte Karriere als Sportdirektor bei Bayer Leverkusen; als Calmund aufhörte, war er das Gesicht unter dem Bayer-Kreuz, ohne indes die Titellosigkeit der Werkself zu beenden.

Applaus hat er trotzdem bei seinem Abschied in die Rente im vergangenen Sommer bekommen. In Interviews dazu war herauszulesen, dass er sich eigentlich nach der alten Zeit sehnt. Den 80er- und ­90er-Jah­ren, in denen es kein Smartphone gab, keine Laufleistungen gemessen wurden – und keine Schiedsrichter auf VAR-Intervention hin an den Monitor eilten. „Es gab noch kein Internet, noch kein Social Media. Du warst nicht so unter Beobachtung, wie das unsere Jungs heute sind.“

Aber die Zeiten haben sich geändert, während der vierfache Familienvater – je zwei Kinder aus erster und zweiter Ehe – im Grunde fast dieselbe Frisur wie früher trägt. Die grauen Haare kämmt er sich sorgsam über die Schädeldecke. Angesichts einer Glatze würden vermutlich die alten Verehrerinnen aufschreien. So bleibt er halt der unverwechselbare Volksheld mit grauem Haar, der seine Ohren noch an der Basis hat.

Als ihm Hartmut Scherzer, 84 Jahre alte Reporterlegende und seit Jahrzehnten bei Weltmeisterschaften dabei, beim Neujahrsempfang am Dienstag erzählte, wie grottenschlecht das deutsche Erscheinungsbild bei der WM in Katar war, nickte er zustimmend. Vieles am deutschen Auftreten mitsamt der politischen Vereinnahmung hat er so kritisch wie der Journalist aus Heusenstamm, gleich um die Ecke von Völlers vertrauten heimatlichen Anlaufpunkten, gesehen. „Nancy“, wie er die ihm gut bekannte Innenministerin Nancy Faeser (SPD) nennt, „hätte das ein oder andere lassen sollen“, sagte Völler am Freitag während seiner Vorstellung über die „One Love“-Debatte und dazu, dass die Ministerin die letztlich verbotene Kapitänsbinde in Katar auf der Tribüne getragen hatte. Völler spürt eben, wenn eine Entfremdung einsetzt oder etwas in eine Sackgasse läuft. Sein Job beim DFB ist auf 20 Monate begrenzt.

DFB-Struktur wird hinterfragt

In den nächsten Wochen muss zunächst geklärt werden, wie die Strukturen in einer DFB-Direktion verändert werden, in der sich alle Nationalmannschaften, Männer und Frauen, von der U16 bis zum ­A-Team, und alle Themen rund um die neue Akademie wiederfinden. Dazu kommt die Koordination der mehr als 150 Mitarbeiter, darunter Trainer und Ausbilder, Analysten und Scouts, Ärzte und Physiotherapeuten. Weil aus dieser wichtigsten Abteilung auch Nachwuchsförderung, Trainerausbildung und die Verbindung zu den Lizenzvereinen gesteuert wird, kann es in Zukunft keine One-Man-Show mehr geben. Bierhoffs Macht- und Aufgabenfülle war letztlich eine Ursache des Missmanagements der letzten Turniere.

Der 54-Jährige hatte sich zu viel zugemutet, sagen eigentlich alle, die in Bierhoffs Bereich viel zu sagen hatten. Der DFB wäre gut beraten, wenn er seine klugen Köpfe, allen voran Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, und Tobias Haupt, Akademieleiter, mit mehr Verantwortung betrauen würde. Beide würden sich dem Vernehmen nach gegen eine Beförderung nicht wehren. Im Gegenteil. Chatzialexiou, 46, könnte für Nachwuchsförderung und den Frauenfußball das Sagen haben; Haupt, 38, für die Entwicklung im internationalen Vergleich. Alles das sind Themen, die Völler eher am Rande interessiert haben, weshalb er dafür auch nicht zuständig ist. Er kommt schließlich aus einer anderen Zeit – und muss doch jetzt wieder helfen.