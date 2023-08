Moisés Caicedo: Das ist der teuerste Premier-League-Spieler der Geschichte

In den letzten Tagen machte in den Sozialen Medien ein Spruch die Runde. Im Transferpoker um die Verpflichtung von Moisés Caicedo lerne Chelseas Co-Eigentümer Todd Boehly, dass es in einem „Staredown“ mit Tony Bloom nur einen Sieger gibt - und zwar den Besitzer von Brighton & Hove Albion. Bloom hat den kleinen Verein aus dem Urlaubsort an der englischen Südküste im vergangenen Jahrzehnt aus der dritten Liga in die Premier League geführt und dort mit der ihm eigenen Konsequenz und überzeugenden Personalentscheidungen in der oberen Tabellenhälfte etabliert und in den Europapokal geführt.

Der Verkauf von Caicedo ist die vorläufige Krönung des Brighton-Weges. Der Spieler, der am Montagabend als Neuzugang des FC Chelsea vorgestellt wurde, kostet die britische Rekordsumme von 133 Millionen Euro (inklusive Boni) und damit mehr als Arsenals Top-Einkauf Declan Rice (116 Mio.), ManCitys Jack Grealish (117,5 Mio.) und auch mehr als sein neuer Teamkollege Enzo Fernandez, der im Januar für 121 Millionen Euro an die Stamford Bridge gewechselt war. Zwar verlieren die „Seagulls“ mit dem 21 Jahre alten Caicedo ihren besten Spieler, stellen jedoch auch einmal mehr ihre beeindruckende Resilienz unter Beweis.

Denn nicht zum ersten Mal verlieren die Südengländer einen ihrer Stars, nicht zum ersten Mal macht ihnen das wenig aus - wie sie am ersten Spieltag der Premier League mit einem 4:1 über Aufsteiger Luton eindrucksvoll bewiesen. „Ich habe Moisés bereits vergessen“, sagte Trainer Roberto de Zerbi schon vor dem Spiel, bei dem Caicedo, der nach einer wahnwitzigen Transfer-Posse unter Beteiligung auch des FC Liverpool an Chelsea verkauft wurde, bereits nicht mehr im Kader stand. „Größere Vereine können Spieler kaufen, aber sie können nicht unsere Seele und unseren Geist kaufen“.

Caicedo war in den zurückliegenden knapp zwei Jahren jedoch zumindest fußballerisch ziemlich genau das - Seele und Geist des Brighton-Spiels und ein wichtiger Faktor für den sensationellen sechsten Platz der Vorsaison, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt. Der 21-Jährige wurde ganz nebenbei zu einer der heißesten Transferaktien in ganz Europa. Beinahe jeder Topverein wollte den Ecuadorianer verpflichten, den die Südamerika-Spezialisten aus Brighton im Februar 2021 für fünf Millionen Euro von seinem Jugendverein Independiente Del Valle aus Ecuadors erster Liga kauften. Doch warum war der Profi so begehrt?

Qualitäten von Moisés Caicedo: Der aktuell beste „Shuttler“ im Weltfußball?

Mit seinen individuellen Fähigkeiten ist Caicedo das Idealbeispiel für einen Spielertypen, der im modernen Fußball als „Shuttler“ bezeichnet wird; ein Hybrid aus dem klassischen „Abräumer“ vergangener Zeiten und einem zentralen Spielgestalter. Ein Shuttler ist der Maschinenraum einer Mannschaft, ein Dauerarbeiter und -läufer in den Halbräumen, der alle Lücken schließt, ständig auf Achse ist, um die Abwehr zu schützen, sich aber gleichsam auch an Pressing und Offensivspiel beteiligt. Für diese Rolle, in der Frankreichs Weltmeister N‘golo Kanté einst berühmt wurde, ist Caicedo wie geschaffen. Er ist ebenso arbeitsam wie technisch talentiert und verfügt zudem über eine überragende Physis, deren Grundlagen er im Spiel auf den Straßen und Grandplätzen seiner Heimatstadt Santo Domingo gelegt hat. Zunächst war er Stürmer, schon in der Jugend von Independiente, der er sich als 13-Jähriger anschloss, entdeckte man aber sein Talent für die Rolle im Mittelfeld, die ein hohes Maß an Ausdauer und Aufmerksamkeit verlangt.

Die bewies Caicedo, der in der vergangenen Saison die zweitmeisten Tacklings (100) und drittmeisten Ballgewinne (142) sammelte, auch auf seinem Weg zum FC Chelsea. Er wurde 2001 als jüngstes von zehn Geschwistern in der 500.000-Einwohner-Stadt Santo Domingo de los Colorados geboren. Fußball spielte er zunächst auf Asphalt und Schotter, die Tore wurden mit Steinhäufchen markiert. Unterstützung erfuhr die Familie in dieser Zeit von Iván Guerra, einem Jugendtrainer, der laut The Athletic auch finanziell unter die Arme griff. Über die Jugendakademien von Barcelona Guayaquil und Club Deportivo ESPOLI sowie eine Regionalauswahl kam Caicedo auf Vermittlung von einem seiner Brüder schließlich zu Independiente, das ihn nach einem erfolgreichen Probetraining aufnahm.

2017 riss ihm das Kreuzband, auf eine zehnmonatige Verletzungspause folgte schließlich der Durchbruch. Vor drei Jahren traf er bei einem 5:0-Sieg über Flamengo Rio de Janeiro und war in Südamerika in aller Munde, Scouts aus Europa standen Schlange - wenige Monate später erhielt Brighton den Zuschlag und holte das Toptalent in die englische Premier League. Nach einer halbjährigen Leihe zum belgischen Klub Beerschot, wo er weiter auf sich aufmerksam machte, war Caicedo dann plötzlich Stammspieler in der wahrscheinlich besten Liga der Welt. Eine mutige Entscheidung seines damaligen Trainers Graham Potter, die sich voll bezahlt machte. Seine ersten Gehälter nutzte Caicedo, um seinen Eltern Haus und Auto zu kaufen. Seiner Heimat Ecuador und besonders seiner Geburtsstadt Santo Domingo blieb er eng verbunden, in der Winterpause besuchte er die Stadt, in der in seinem Namen ein Sportzentrum entstehen soll.

Die Jahre 2021 bis 2023 markierten den rasanten Aufstieg des Ecuadorianers im Trikot von Brighton: An der Seite des späteren Weltmeisters Alexis Mac Allister (noch einer dieser südamerikanischen Scoutingerfolge Brightons) hatte Caicedo mit seiner Klasse einen entscheidenden Anteil daran, dass aus der einstigen grauen Mittelfeld-Maus trotz vergleichsweise bescheidener Mittel ein ernsthafter Anwärter auf die vorderen Plätze und ein echter Favoritenschreck geworden ist. Klar, dass genau wie beim inzwischen zum FC Liverpool gewechselten Mac Allister die ganz großen Vereine wie die Geier um das Lager der „Seagulls“ kreisten, um die Hoffnungsträger abzuwerben.

Bereits nach der WM, bei der Ecuador mit Caicedo in der Gruppenphase ausschied, waren Chelsea und der FC Arsenal konkret interessiert. Der Umworbene reagierte offensiv und schrieb erstmals auch Negativschlagzeilen: In einem offenen Brief forderte er nach zwei abgelehnten Angeboten die Freigabe und warb um Verständnis für eine „großartige Gelegenheit“. Das kam nicht überall gut an, Caicedo wurde von Brighton aus dem Kader gestrichen. Der Verein blieb standhaft, verkaufte auch trotz eines weiteren Arsenal-Angebots in Höhe von 80 Millionen Euro nicht. Caicedo musste bleiben - unterschrieb wenig später dann sogar einen neuen Vertrag bis 2027.

Moisés Caicedo über geplatzten Arsenal-Transfer: „Ich habe sehr gelitten“

„Ich war wirklich kurz davor, zu gehen. Ich habe sehr gelitten“, verriet Caicedo, der für Brighton 53 Spiele absolvierte und zwei Tore schoss, dem Daily Telegraph im April in einem seltenen Interview. „Am Anfang, nachdem ich nicht gegangen war, haben sich viele Leute auf Instagram über mich lustig gemacht. Die Leute haben mich schlecht behandelt.“ Doch ihm war natürlich bereits klar, dass ein Wechsel nur aufgeschoben, nicht aber aufgehoben war, Verlängerung hin oder her. „Ich bin mir sicher, dass ich noch viele Gelegenheiten haben werde. Deshalb mache ich die Dinge weiterhin gut.“

Zweikampfhart: Moisés Caicedo (r.), hier im Duell mit Citys Erling Haaland. © Quelle: IMAGO/Shutterstock

Es verwundert kaum, dass diese Gelegenheit schon vier Monate später Realität wurde. Auch diesmal ging es wieder nicht ohne Drama - auch diesmal hatte Caicedo selbst einen Anteil am Durcheinander. Chelsea baggerte erneut heftig um die Dienste des 21-Jährigen, der nicht mehr mit Brighton trainierte, seinen Spind schon vor Wochenfrist leergeräumt haben soll und in London auf eine Klärung der Lage wartete. Am vergangenen Freitag kam dann Liverpool plötzlich in Spiel. Ein Angebot in Höhe von 127 Millionen Euro sei von Brighton akzeptiert worden, bestätigte Jürgen Klopp in einer Pressekonferenz; der Deutsche schob allerdings ein durchaus skeptisches „whatever that means“ (“Was auch immer das bedeutet“) hinterher. Vermutlich ahnte er da schon etwas.

Klopps unausgesprochene Zweifel waren berechtigt. Chelsea ließ sich nicht abschütteln, Caicedo sagte Liverpool Medienberichten zufolge ab: Die Hartnäckigkeit der Londoner zahlte sich aus; Boehly und sein Konsortium machten den Deal zur Chefsache, am späten Sonntagabend gab es laut The Athletic endlich die von Spielerseite ersehnte Einigung: Caicedo wechselt zum FC Chelsea. Von der britischen Rekordsumme in Höhe von 133 Millionen Euro, die wegen Chelseas enger Financial-Fairplay-Planungen wohl in Raten gezahlt wird, fließen übrigens satte 20 Prozent an Caicedos Jugendklub Independiente Del Valle - diese Klausel sicherten sich die Ecuadorianer, die durch die 26,6 Millionen Euro nun zu einem der reichsten Klubs ihres Landes aufsteigen dürften, bei dessen Wechsel nach Europa. Nicht nur Tony Bloom hat mit dem jungen Superstar Moisés Caicedo also ein richtig gutes Geschäft gemacht.