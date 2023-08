Kumpel Pacho: Das zeichnet Premier-League-Rekordtransfer Caicedo aus

Bei Independiente del Valle waren Willian Pacho und Moisés Caicedo einst die Top-Talente. Für beide Spieler kassierte der ecuadorianischen Klub fast 34 Millionen Euro – 5,5 Millionen Euro für Pacho vom belgischen Verein Royal Antwerpen (Januar 2022) und 28,2 Millionen Euro für Caicedo vom englischen Klub Brighton & Hove Albion (Februar 2021). Mittlerweile haben beide den nächsten Schritt in ihrer Karriere hinter sich. Verteidiger Pacho ist die große Hoffnung in der Innenverteidigung von Eintracht Frankfurt, Mittelfeldspieler Caicedo beim FC Chelsea derweil mit 116 Millionen Euro der teuerste Premier-League-Einkauf aller Zeiten.

„Seine fußballerischen Qualitäten sind zweifellos top. Und nach Fehlern lernt er schnell, sie nicht noch einmal zu machen“, sagt Pacho im Gespräch mit dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), über Caicedo, mit dem er im Jahr 2020 die Copa Libertadores der U20-Teams gewann. Zudem standen beide für Ecuador bei der WM 2022 in Katar im Kader. Pacho schwärmt: „Moisés erkennt jede Lücke, traut sich direkte Duelle zu. Sein Weg ist noch nicht zu Ende, er kann viel erreichen“

Pacho hofft auf WM-Teilnahme mit Ecuador

Die drei vergangenen Länderspiele gegen Australien (2:1), Bolivien (1:0) und Costa Rica (3:1) gestalteten sie zusammen erfolgreich. „Wir haben ein gutes Nationalteam und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es zur WM schaffen“, sagt Frankfurts Abwehrtalent mit Blick auf das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada im Sommer 2026. Zunächst stehen aber auch wichtige Aufgaben bei ihren Klubs an. Mit Frankfurt bestreitet Pacho in den nächsten Wochen unter anderem das Rhein-Main-Derby gegen Mainz 05 am Sonntag (15.30 Uhr, DAZN) und das Rückspiel in der Conference League gegen Levski Sofia am Donnerstag (20.30 Uhr, RTL+). Das Hinspiel in Bulgariens Hauptstadt endete 1:1.

Auf Caicdeo wartet derweil an diesem Freitagabend (21 Uhr, Sky) das erste Liga-Heimspiel mit dem FC Chelsea gegen Aufsteiger Luton Town. In der ersten Partie mit den Londonern bei West Ham United (1:3) patzte der Ecuadorianer: er wurde in der 61. Minute eingewechselt, verursachte in der Nachspielzeit einen Elfmeter und musste viel Kritik einstecken.