Flick-Interview: Monica Lierhaus mit Stadion-Comeback

Erstmals seit 14 Jahren hat Sportmoderatorin Monica Lierhaus wieder live im deutschen Fernsehen aus einem Stadion moderiert. Nachdem die 53-Jährige am Montag bei „RTL Aktuell“ die Sportnachrichten angesagt hatte, war sie am Dienstag auch beim Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in Gelsenkirchen gegen Kolumbien als Reporterin neben Moderator Florian König und Experte Lothar Matthäus im Einsatz.

„Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Ich war immer so gerne im Stadion“, sagte sie und war maßgeblich an einem Interview mit Bundestrainer Hansi Flick vor dem Anpfiff der Partie beteiligt. Einen weiteren großen Einsatz für RTL hat die Hamburgerin bei den noch bis 25. Juni stattfindenden Special Olympics in Berlin. RTL ist Medienpartner der inklusiven Sportveranstaltung.

Lierhaus hatte in den vergangenen Jahren vorwiegend für den Pay-TV-Sender Sky gearbeitet. Wegen Komplikationen bei einer Hirn-Operation 2009 hatte sie mehrere Monate im Koma gelegen und sich danach zeitweise aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Zuvor hatte die Hamburgerin unter anderem die „Sportschau“ in der ARD moderiert.