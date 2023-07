Perfekt: Leverkusen-Profi Diaby wechselt in die Premier League

Nach vier Jahren bei Bayer Leverkusen verlässt Moussa Diaby die Bundesliga und schließt sich Premier-League-Klub Aston Villa an. Dies teilen die Vereine am Samstagabend mit. Bis wann der neue Vertrag des Franzosen beim Conference-League-Teilnehmer datiert ist, machte der Klub nicht öffentlich – genau wie die Ablösesumme. Berichten zufolge überweist Villa 50 Millionen Euro an den Bundesligisten. Zudem erhält die Werkself wohl erfolgsabhängige Bonuszahlungen.

Zum Abschied würdigte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes seinen Ex‑Spieler, der sich bei Bayer zu einem „fantastischen Spieler entwickelt“ habe: „Die Professionalität und Zielstrebigkeit, mit der er jeden Tag seinem Beruf nachgegangen ist, waren wirklich außer­gewöhnlich“, lobte Rolfes. „Seinen weiteren Weg werden wir mit großer Sympathie verfolgen und wünschen ihm dafür viel Erfolg.“ Diaby selbst erklärte seinen Wechsel mit dem „nächsten Schritt“, den er in seiner Karriere nun gehen möchte. „Dabei werde ich immer glücklich und dankbar auf meine Zeit in Leverkusen zurückblicken.“

Hofmann jetzt Diaby-Nachfolger in Leverkusen?

Diaby wechselte im Sommer 2019 für eine Ablöse von 15 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zur Werkself. In Leverkusen entwickelte sich der 24‑Jährige zum Nationalspieler Frankreichs (neun Spiele). Für Bayer stand Diaby in 172 Spielen auf dem Platz, erzielte dabei 49 Tore und legte weitere 48 Treffer vor. Diabys Nachfolger als Stammspieler in Leverkusen könnte der in diesem Sommer von Borussia Mönchengladbach verpflichtete deutsche Nationalspieler Jonas Hofmann werden.