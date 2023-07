Müller gibt Verletzungsupdate: „Einfach viel zu viel zu tun“

Ruhig, ruhiger, Wyong

DFB-Frauen wollen endlich in die WM starten: „Haben richtig Bock“

Emotionen in Sydney, warten in Wyong: Die DFB-Frauen starten erst in drei Tagen in die WM und können das Auftaktspiel kaum noch erwarten. Von Langeweile ist dennoch keine Spur.