Müller-Rückkehr zur EM? Völler äußert sich

Seit dem Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar fehlt Offensiv-Routinier Thomas Müller im Kader von Bundestrainer Hansi Flick. Dass der 33-Jährige dennoch auf den Zug für die EM 2024 in Deutschland aufspringen kann, betonte DFB-Sportdirektor Rudi Völler in einem Interview der Bild. „Richtig ist, dass auch Thomas ein Thema für die EM sein kann“, so Völler, der für eine Rückkehr des Bayern-Profis keinen Zeitdruck sieht. Er wisse, dass Flick mit Müller „und weiteren Spielern, die dieses Mal nicht dabei sind, im Kontakt steht“, ergänzte Völler. „Thomas und Hansi haben zusammen große Erfolge bei Bayern gefeiert. Wenn einer weiß, wann der richtige Zeitpunkt für eine Nominierung von Thomas Müller ist, dann Hansi.“

Beim aktuellen Lehrgang mit drei Länderspielen gegen die Ukraine (3:3), in Polen (0:1) und an diesem Dienstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Kolumbien pausiert der 33-jährige Müller wie auch schon bei den vergangenen März-Länderspielen. Den Verzicht im Juni hatte Flick bereits im Frühjahr angekündigt, als Bayern-Trainer hatte er mit Müller gemeinsam 2020 das Triple gewonnen.

Im September spielt die DFB-Auswahl gegen WM-Schreck Japan und Vize-Weltmeister Frankreich. Im Oktober folgt eine USA-Reise der Flick-Auswahl. „Ich bin überzeugt, dass wir in den Länderspielen im September und Oktober schon mehr von dem Gesicht der Mannschaft sehen, die wir 2024 bei unserem Heim-Turnier erleben werden“, sagte Völler angesichts der jüngsten Enttäuschungen rund um die Nationalmannschaft.