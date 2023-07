Blind findet neuen Klub nach Bayern-Abschied

Daley Blind setzt seine Karriere nach seiner halbjährigen Stippvisite in München künftig in Spanien fort. Der Niederländer unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis 2025 beim FC Girona. Das bestätigte der spanische Erstligist am Freitagabend.

Der Defensivallrounder war im Januar nach einer Vertragsauflösung mit Ajax Amsterdam ablösefrei zum FC Bayern gekommen, um dem Rekordmeister eine verlässliche Alternative in der zu dem Zeitpunkt verletzungsgeplagten Abwehr zu geben. Mehr als die Backup-Rolle blieb dem 33-Jährigen jedoch verwehrt. Fünf Pflichtspiele absolvierte er in der Rückrunde, davon eins von Beginn an.

Sein neuer Klub feiert die Verpflichtung derweil als Transfer-Coup und freut sich auf einen Routinier mit „großer Erfahrung in europäischen Spitzenvereinen“. Der Nationalspieler, der auch für Mancheser United spielte, „zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit auf dem Platz aus, denn er kann als linker Außenverteidiger und als Innenverteidiger spielen“, heißt es in der Klub-Mitteilung des spanischen Erstligisten, der in der vergangenen Saison als Aufsteiger den zehnten Platz erreichte.

Blind biete seinen neuen Trainer Míchel „eine Reihe von Optionen, die für die schwarz-weiße Mannschaft von großer Bedeutung sind. Blind ist nicht nur ein erfahrener Spieler, sondern zeichnet sich auch durch seine taktische Intelligenz und eine bemerkenswerte Dynamik aus“.