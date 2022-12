﻿Bierhoff-Rückzug ohne Einvernehmen: Ist Flick das nächste Opfer des WM-Debakels?

Die Ära von Bundestrainer Joachim Löw endete im Sommer 2021, die seines Intimus Oliver Bierhoff am Montagabend. Nach 18 Jahren macht der Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie der DFB GmbH & Co KG, so Bierhoffs Titel, Schluss – trotz eines Vertrages bis 2024. Darauf hat sich der 54-Jährige „mit Präsident Bernd Neuendorf verständigt“, wie er schrieb. Die Formulierung „einvernehmlich“ fehlt. Denn das war der Rückzug nicht.

+++ Verfolgen Sie alles rund um die WM im Liveblog +++

Neuendorf ist seit acht Monaten im Amt. Das Verhältnis zu Bierhoff kühlte zunehmend ab. Nun zog der die Konsequenzen – er spürte wohl, woher der Wind weht. Die drei Enttäuschungen bei den Turnieren seit 2018 (Vorrunden-Aus bei der WM in Russland, Achtelfinal-Aus bei der EM 2021 und nun das Debakel von Katar) sind Dokumente der sportlichen Talfahrt. Neuendorf würdigte Bierhoff in seinen Abschiedsworten als „innovativen Treiber“, weil dieser seit seinem Amtsantritt 2004 als Manager der Nationalmannschaft das Sommermärchen 2006 geschaffen und eine neue Euphorie um die Nationalmannschaft entfacht hatte, die ihren Höhepunkt unter Löw mit dem WM-Titel 2014 in Brasilien erreichte.

Bobic, Khedira – oder doch Sammer? Liste der möglichen Bierhoff-Nachfolger ist lang

Die WM in Katar sollte an diesem Mittwoch mit dem Treffen zur Aufarbeitung in die Verlängerung gehen. Teilnehmer neben Bierhoff, Bundestrainer Hansi Flick und Neuendorf: DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke, der neue starke Mann, ein Bierhoff-Kritiker. Dieses Tribunal wollte sich der ehemalige Stürmer offenbar ersparen.

Favorit auf Bierhoffs Nachfolge ist Matthias Sammer, der zwischen 2006 und 2012 beim DFB gearbeitet hat. Der 55-Jährige wäre einem Bericht der ARD zufolge zur Rückkehr bereit. Allerdings nicht auf seine frühere Position, sondern eher in beratender Funktion, hieß es am Dienstagnachmittag. Aktuell arbeitet Sammer als Berater bei Borussia Dortmund sowie als TV-Experte, doch über den Job beim BVB könnte er mit Dortmunds Geschäftsführer Watzke ei­ne Übereinkunft finden.

Bleibt die Frage, ob seine gesundheitlichen Probleme (Durchblutungsstörung des Gehirns), die ihn 2016 nach vier Jahren als Sportvorstand beim FC Bayern München zwangen, diesen Job niederzulegen, kein Hindernis mehr darstellen. Sagt Sammer, ein Vertrauter von Watzke, nicht zu, kämen andere infrage: Fredi Bobic (51), Geschäftsführer bei Hertha BSC, Ralf Rangnick (64), Trainer der österreichischen Nationalelf, Thomas Hitzlsperger (40), früherer Sportvorstand des VfB Stuttgart. Dazu kommt wegen der langjährigen Zusammenarbeit mit Watzke beim BVB Michael Zorc (60), der nach 17 Jahren als Sportdirektor in Dortmund Platz für Sebastian Kehl gemacht hat, aber nicht mehr als Außenseiterchancen besitzt.

Tuchel und Klopp werden die Entwicklung im DFB genau verfolgen

Was der Bierhoff-Abschied für Flick bedeutet, wurde am Dienstag klar, als auf der Website des DFB ein Statement des 57-Jährigen veröffentlicht wurde. Der Bundestrainer klingt enttäuscht. Denn nun ist sein erster Ansprechpartner beim DFB weg, der, mit dem er Werte wie „Loyalität, Teamgeist, Vertrauen und Zuverlässigkeit“ verbunden hat. „Die letzten Tage waren nicht einfach“, beklagte Flick in seiner Notiz, die sich wie eine Abschiedserklärung liest. Der entscheidende Satz: „Meinem Trainerteam und mir fällt im Moment die Vorstellung schwer, wie die durch Olivers Ausscheiden entstehende Lücke fachlich und menschlich geschlossen werden kann.“ Betonung auf: im Moment! Flick möchte wohl erfahren, wer ihm als Bierhoffs Nachfolger vor die Nase gesetzt wird – oder sogar selbst mitentscheiden. Beim FC Bayern hatte er am Ende schließlich auch deswegen gekündigt, weil die Zusammenarbeit mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic recht konfliktbeladen war.

Nach WM-Debakel in Katar: Oliver Bierhoff und DFB lösen Vertrag vorzeitig auf Der Teammanager und der Deutsche Fußball-Bund haben sich nach dem WM-Debakel von Katar darauf geeinigt, Bierhoffs Vertrag vorzeitig aufzulösen. © Quelle: Reuters

Die Heim-EM 2024 sei ihr „gemeinsames Projekt“ gewesen, verband Flick seinen Namen mit Bierhoff. Ihr Verhältnis sei von „unschätzbar hohem Vertrauen“ geprägt gewesen, dies „ist und bleibt im Fußball das höchste Gut“. Ob Flicks Vertrauen zur DFB-Spitze noch zu retten sein wird? Thomas Tuchel, aktuell ohne Verein, und Jürgen Klopp, bis 2026 an den FC Liverpool gebunden, werden die Entwicklung genau verfolgen.