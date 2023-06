Atubolu verurteilt Rassismus nach Auftakt bei U21-EM: „Hin und wieder selbst erlebt“

Die rassistischen Beleidigungen gegen Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam haben den EM-Auftakt von Deutschlands U21-Nationalmannschaft überschattet. Im Anschluss an das 1:1 gegen Israel am Donnerstagabend wurden die beiden Angreifer, die jeweils per Elfmeter große Chancen zum Sieg der DFB-Junioren verpassten, Opfer zahlreicher Hassnachrichten in den sozialen Medien. Borussia Dortmunds Profi Moukoko hatte die Vorfälle nach Abpfiff publik gemacht. „Wenn du solche Nachrichten bekommst, ist das ekelhaft“, sagte der 18-Jährige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stammtorwart Noah Atubolu war angesprochen auf den Rassimus-Eklat weitgehend ratlos. „Wir sind in 2023. Ich habe mir das nicht durchgelesen, weil ich sowas nicht mehr mache. Ich verstehe nicht, wieso man rassistisch ist“, sagte der Keeper des SC Freiburg, der ab Sommer die Nachfolge von Mark Flekken im Bundesliga-Tor der Breisgauer antreten soll. Atubolu weiter: „Die Jungs können nichts dafür, woher sie kommen. Sie geben das Beste für Deutschland.“

U21-Torwart Atubolu erlebte Rassismus auch in Stadien

Moukoko berichtete ausführlich von den Beleidigungen. „Du bekommst Kommentare, die hässlich sind. Wenn wir gewinnen, sind wir alle Deutsche. Wenn wir verlieren, dann kommen die ‚Affen‘-Kommentare“, klagte der U21-Nationalspieler. Atubolu teilt diese Einschätzung und meint: „Wenn sie Tore machen, sind sie die Helden.“ Hingegen sei man im Fall des Misserfolgs direkt im Fokus von Hassnachrichten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Freiburger Torwart, der selbst nigerianische Wurzeln hat, kennt derlei Vorfälle auch aus den Stadien. Dort habe er es „hin und wieder“ erlebt, dass „es oftmals zu Äußerungen, zu Rufen“ gekommen ist.