Nach heftiger Watzke-Kritik: DFB-Boss Neuendorf verteidigt Nachwuchsreform

Die harte Kritik von Hans-Joachim Watzke an der Nachwuchsreform des DFB beschäftigt nun auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Der Verbandsboss zeigte sich von den Worten des DFL-Ausichtsratschefs Watzke „überrascht“. Die neuen Spielformen im Kinderfußball seien „2022 nach einer mehrjährigen Pilotphase unter enger Einbeziehung der DFL vom DFB-Bundestag in Bonn einstimmig beschlossen“ worden, sagte Neuendorf am Freitag. „Die Profi-Klubs haben der Reform also ausdrücklich zugestimmt. Es gab vor der Entscheidung des Bundestages nicht einmal den Wunsch nach einer Aussprache. Wir sollten daher unsere eigenen Beschlüsse ernst nehmen und das, was viele Fachleute ausdrücklich befürworten, jetzt auch umsetzen.“

Watzke, der in Personalunion auch DFB-Vizepräsident und Vorsitzender der Geschäftsführung von Borussia Dortmund ist, hatte die Reform bei einem Unternehmertreffen in Essen als „unfassbar“ bezeichnet. „Demnächst spielen wir dann noch ohne Ball. Oder wir machen den eckig, damit er den etwas langsameren Jugendlichen nicht mehr wegläuft“, hatte der 64-Jährige gesagt. Ab der Saison 2024/25 sollen in den Altersklassen U6 bis U11 die neuen Spielformen verbindlich werden, die die bisherigen Wettbewerbsangebote als feste Formate ablösen.

Neuendorf verteidigt Reform: „Geht natürlich um Leistung“

„Wer den Zustand des deutschen Fußballs beklagt, darf nicht einfach ein „Weiter so“ proklamieren. In anderen Ländern haben ähnliche Reformen zu deutlichen Leistungssteigerungen geführt“, sagte Neuendorf. „Wer sich mit den neuen Spielformen beschäftigt, wird auch rasch erkennen, dass es natürlich um Leistung geht, um Gewinnen und Verlieren, um Erfolg und Misserfolg. Unser neuer Direktor für Nachwuchs, Training und Entwicklung, Hannes Wolf, wird gemeinsam mit den Landesverbänden, die Menschen von der Richtigkeit unseres Weges überzeugen.“