Fifa suspendiert Spanien-Boss Rubiales – Kontaktverbot zu Hermoso

Die Fifa hat an diesem Samstag beschlossen, den spanischen Fußball­verbands­­boss Luis Rubiales vorläufig von allen fußballerischen Aktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene zu suspendieren. „Diese Sperre, die ab heute in Kraft tritt, gilt zunächst für 90 Tage, bis das Disziplinar­verfahren gegen Luis Rubiales am Donnerstag, 24. August, eröffnet wird“, heißt es in einer Mitteilung des Fußball-Weltverbandes.

Rubiales hatte Jennifer Hermoso nach dem 1:0-Sieg im WM-Finale gegen England am vergangenen Sonntag in Sydney bei der Siegerehrung mit beiden Händen am Kopf gehalten und auf den Mund geküsst. Hermoso sagte wenig später in einem Video, sie habe das nicht toll gefunden. Daraufhin äußerten eine große Zahl von Politikerinnen und Politikern, andere Fußball­funktionäre und Spielerinnen massive Kritik an Rubiales und forderten ihn zum Rücktritt auf. Diesen vollzog er am Freitag aber nicht.

Hermoso darf nicht kontaktiert werden

Der Vorsitzende der Fifa-Disziplinar­kommission, Jorge Ivan Palacio aus Kolumbien, hat zudem bekannt gegeben, dass Hermoso oder ihr nahes Umfeld durch Rubiales selbst oder durch Dritte nicht kontaktiert werden dürfen. „Ebenso werden die RFEF und ihre Beamten oder Angestellten verurteilt, es zu unterlassen, direkt oder über Dritte Kontakt zu der Berufsspielerin der spanischen Nationalmannschaft, Frau Jennifer Hermoso, und ihrem nahen Umfeld aufzunehmen“, heißt es in dem Schreiben der Fifa.

Über die Entscheidung des Vorsitzenden der Fifa-Disziplinar­kommission seien Rubiales, die RFEF und die UEFA an diesem Samstag informiert worden. Die Fifa-Disziplinar­kommission werde bis zur endgültigen Entscheidung keine weiteren Informationen zu diesem Disziplinar­verfahren bekannt geben. „Die Fifa bekräftigt ihre absolute Verpflichtung, die Integrität aller Personen zu respektieren, und verurteilt daher jedes gegenteilige Verhalten auf das Schärfste“, heißt es weiter.

