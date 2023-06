Flammender Flick-Appell für Kimmich: „Er ist ein Vorbild für alle Spieler“

Die Heim-EM ist noch ein Jahr hin, Pflichtspiele gibt es bis dahin nicht mehr - lockeren Testspielcharakter haben die anstehenden Partien gegen Polen (Fr., 20.45 Uhr/ARD) und Kolumbien (Di., 20.45 Uhr/RTL) spätestens seit dem ernüchternden Remis gegen die Ukraine (3:3) jedoch nicht mehr. Die anhaltende Ergebnis-Krise sorgt nach der blamablen WM in Katar nicht gerade für Euphorie rund um die deutsche Nationalmannschaft. „Die Kritik müssen wir uns gefallen lassen“, gab Bundestrainer Hansi Flick am Freitag auf der Pressekonferenz in Warschau zu. Diese sei „auch okay, wenn sich das auf meine Person fokussiert, aber lasst die Spieler außen vor. Sie haben eine lange Saison im Kreuz und jetzt nochmal drei Spiele“, so der Appell des 58-Jährigen.

„Diese Mentalität, die er hat, die hatten vielleicht Kobe Bryant oder Michael Jordan.“ Bundestrainer Flick über Kimmich

Schützend stellte der DFB-Coach sich vor seine Spieler: „Ich nehme mal das Beispiel Jo Kimmich. Er war ein Weltklasse-Spieler vor einem Jahr, jetzt macht er die Spieler angeblich schlechter. Dafür habe ich Nulkommanull Verständnis.“ Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hatte jüngst harte Kritik an dem Mittelfeldspieler des FC Bayern geübt. Seine Spielweise und sein Verhalten auf dem Platz schade seinen Kollegen, lautete der Vorwurf gegenüber den Torschützen zum 3:3-Endstand am Montag in Bremen.

Bundestrainer Flick macht sich „überhaupt keine Sorgen“ um Kimmich

Auch Kimmich habe das Recht, mal eine schlechte Phase zu haben, stellte Flick klar und hob die Führungspersönlichkeit des 28-Jährigen hervor, indem er sich für einen Verbgleich im obersten Regal bediente: „Diese Mentalität, die er hat, die hatten vielleicht Kobe Bryant oder Michael Jordan. Er ist ein Vorbild für alle Spieler.“ Der Wunsch des Bundestrainers sei es, „dass man auch die Umstände im Verein berücksichtigt, wenn man ihn kritisiert oder er mal eine schlechte Phase hat. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen um Jo. Ich sehe ihn im Training, im Spiel. Er ist fokussiert und bringt die nötige Mentalität mit.“

Zahlreiche Experten forderten unter anderem, Kimmich aus der Startelf zu nehmen und stattdessen auf Ilkay Gündogan, frisch gebackener Triple-Sieger und Kapitän von Manchester City, zu setzen. Flick mahnte diesbezüglich in der öffentlichen Bewertung von Spielern generell zu mehr Geduld und weniger Schwarz-Weiß-Denken: „Jeder erwartet jetzt, dass ich sage: Ilkay spielt immer. Aber ich möchte davor warnen: es werden gerne Spieler Richtung Sonne gehoben und dann schauen wir hoch wie sie verbrennen.“

Flick: DFB-Team wird „top vorbereitet“ in die WM 2024 starten

Mit Blick auf die EM in einem Jahr, sei ihm trotz der immer lauter werdenden Kritik „überhaupt nicht bange.“ Er und sein Team seien überzeugt, dass man mit dem eingeschlagenen Weg „top vorbereitet“ in das Turnier gehen werde. „Natürlich hätten wir die letzten Spiele auch gerne gewonnen, das ist unser Anspruch. Aber es hat nichts mit der Aufstellung oder dem System zu tun, das möchte ich mal klar sagen. Das sind die Basics, die müssen stimmen.“ Am angekündigten Dreierketten-Test wird also festgehalten werden. „Wir haben im März gesagt, dass wir etwas ausprobieren wollen, haben den Juni dazu jetzt auch reserviert.“ Dennoch: Am Ende zählen die Ergebnisse - auch bei Experimenten.