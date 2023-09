Trotz Nicht-Nominierung: Bayer-Profi Frimpong zuversichtlich bei Oranje-Zukunft

Bayer Leverkusen ist in der Bundesliga das Team der Stunde. Die Werkself grüßt von der Tabellenspitze. Einen erheblichen Anteil am erfolgreichen Saisonstart trägt Jeremie Frimpong. Im Gespräch mit dem Kicker tritt der 22-Jährige jedoch auf die Euphorie-Bremse: „Wir sind noch am Beginn der Saison und werden sicher nicht überdrehen. Wir haben noch nichts geleistet. Wir müssen dranbleiben und dürfen nicht abheben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drei Vorlagen und ein Treffer gehen nach drei Spieltagen auf Frimpongs Scorer-Konto. In der niederländischen Nationalmannschaft ist trotzdem kein Platz für ihn. Bondscoach Ronald Koeman findet Frimpong offenbar defensiv zu schwach für seine Viererkette. Der rechte Außenverteidiger agiert in Leverkusen sehr offensiv, schaltet sich permanent in die Angriffe der Werkself mit ein. Doch auch als Flügelspieler im rechten Mittelfeld sieht Koeman Frimpong nicht. Für Oranje seinen Spielstil anzupassen, kommt für den gebürtigen Amsterdamer nicht in Frage: „Ich kann nur sagen, dass ich weiter so spiele, wie ich spiele, und dass ich meiner Mannschaft helfen möchte.“

Frimpong besprach U-21-EM-Absage mit Sportdirektor de Jong

Der niederländische Nationaltrainer verzichtete nicht nur wegen seiner Spielweise auf den Leverkusener. Frimpong hatte im Juni die U-21-EM abgesagt. Laut Koeman ist die Nicht-Nominierung eine Strafe für dieses Verhalten. Die Gründe für seine Absage erläuterte der Rechtsverteidiger zwar nicht, sieht die Sache aber mittlerweile als geklärt: „Ich habe das inzwischen alles intern mit Sportdirektor Nigel de Jong besprochen. Es war ein gutes Gespräch, und jetzt schauen wir nach vorne.“ Frimpong besitzt neben der niederländischen auch die ghanaische Staatsbürgerschaft. Einen Verbandswechsel schließt er aber aus: „Die Niederlande sind mein Land. Ich habe im Nachwuchs immer für Oranje gespielt. Das bleibt so.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während einige seiner Leverkusener Mitspieler mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften unterwegs sind, liegt Frimpongs Fokus schon auf dem kommenden Bundesliga-Spieltag. Dort trifft die Werkself nächste Woche Freitag auf den amtierenden Meister FC Bayern München (20.30 Uhr/DAZN). Frimpong erwartet ein torreiches und schweres Spiel, sowohl für sein Team als auch den FC Bayern: „Ich glaube, dass es auch für die Bayern eine große Herausforderung wird.“