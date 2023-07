Nach Verzögerung durch Unwetter: Messi bei Inter Miami vorgestellt

Lionel Messi ist bei seinem neuen Klub Inter Miami vorgestellt worden. Vor rund 18.000 Fans im DRV PNK Stadium seines Arbeitgebers erwischte der argentinische Superstar aber einen holprigen Start. So begann die Veranstaltung aufgrund eines Unwetters rund um die Spielstätte in Miami etwa zwei Stunden später. Der Klub bat seine Fans wegen eines Gewitters um Geduld und riet zunächst dazu, in den geparkten Autos zu warten. „Die Sicherheit unserer Gäste hat für uns oberste Priorität“, hieß es in der Mitteilung.

Miamis Miteigentürmer Jorge Mas nahm den vielen Regen und das Gewitter mit Humor: „Heute Abend machen wir es Miami-Style im Regen: Das ist Weihwasser.“ Als Messi schließlich unter großen Ovationen empfangen wurde, regnete es zwar immer noch leicht. Die feierliche Prozedur konnte aber trotzdem stattfinden. „Ich bin sehr glücklich, dass ich mit meiner Familie diese Stadt und dieses Projekt ausgewählt habe“, sagte Messi auf der Veranstaltung mit dem Namen „The Unveil“ (die Enthüllung). „Großartige Dinge werden passieren. Ich fühle den gleichen Wunsch, den ich schon immer als Wettkämpfer verspürt habe, und möchte gewinnen und Miami helfen, zu wachsen.“

Inter-Mitbesitzer David Beckham fügte an: „Ein Traum ist wahr geworden.“ Der einstige englische Nationalmannschaftskapitän hatte vor einigen Jahren einen ähnlichen Schritt gemacht und war zu Los Angeles Galaxy gewechselt, nach seiner Karriere half er, die Franchise in Miami zu entwickeln. „Vor zehn Jahren habe ich den Weg begonnen, ein neues MLS-Team aufzubauen“, sagte Beckham: „Damals sagte ich, dass es ein Traum sei, die besten Spieler der Welt nach Süd-Florida und in die großartige Stadt von Miami zu bringen. Spieler, die unser Ziel teilen, den Fußball in diesem Land wachsen zu lassen.“

Messi soll der MLS zu einem großen Schub verhelfen. „Wir haben keinen Zweifel daran, dass Lionel der Welt zeigen wird, dass die MLS eine Liga für die besten Spieler der Branche sein kann“, sagte Liga-Chef Don Garber, nachdem Inter Miami am Samstag Vertragsdetails zum Super-Transfer bekannt gegeben hatte. Messis Wechsel sei ein Beweis für die Energie hinter der Liga und dem nordamerikanischen Sport, so Garber.

Messi wechselt für zwei Spielzeiten zum Klub des früheren englischen Starspielers Beckham. In Miami soll der siebenmalige Weltfußballer laut der Nachrichtenagentur AP jährlich zwischen 50 und 60 Millionen Dollar verdienen. Messis erster Auftritt im neuen Trikot soll am 21. Juli erfolgen, wenn Miami den Leagues Cup gegen den mexikanischen Klub Cruz Azul eröffnet.

Inter Miami: Auch Sergio Busquets wechselt in die MLS

Der Vertrag des Argentiniers bei seinem alten Klub Paris Saint-Germain war nach zwei Jahren ausgelaufen, eine Rückkehr zu seinem langjährigen Klub FC Barcelona kam nicht zustande. Der Offensivspieler hatte jüngst in einem Interview betont, er wolle seine Karriere in der nordamerikanischen Liga MLS nicht einfach ausklingen lassen. In der Vergangenheit war dies meist anders. Stars wie Beckham selbst, Bastian Schweinsteiger oder Thierry Henry hatten in den USA mit lukrativen Verträgen ihre Laufbahn langsam beendet. Im Zuge der Messi-Vorstellung vermeldete Inter Miami auch den Transfer von Ex-Barcelona-Star Sergio Busquets. Dieser hatte bei den Katalanen lange mit Messi zusammengespielt.