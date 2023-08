Einen Tag nach dem WM-Aus: Voss-Tecklenburg deutet Verbleib beim DFB an

Unmittelbar nach dem blamablen Aus der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei der WM in Australien und Neuseeland hatte Martina Voss-Tecklenburg mit Aussagen aufhorchen lassen, die eine Zukunft als Bundestrainerin zumindest offenließen. Eine Nacht später klang die 55-Jährige schon deutlich entschlossener, den Karren selbst wieder aus dem Dreck zu ziehen: „Wir werden dieses Turnier akribisch aufarbeiten und analysieren. Wir haben in den letzten zwei Jahren sehr viel erreicht und angeschoben und darauf wollen wir trotz dieses Rückschlags weiter aufbauen“, schrieb sie am Freitagmittag deutscher Zeit bei Instagram.

Die Enttäuschung sei auch einen Tag danach schwer in Worte zu fassen, begann sie ihren Beitrag. „Das vorzeitige Ende unserer WM-Reise wird noch lange schmerzen. Ich möchte mich von ganzem Herzen bei unseren Fans bedanken, die uns so treu zur Seite stehen. Danke auch für die vielen aufbauenden Worte, die uns auf unterschiedlichsten Wegen erreicht haben.“

Am Donnerstag hatte Voss-Tecklenburg, die seit 2018 im Amt ist und erst im April ihren Vertrag bis 2025 verlängert hatte, noch um Geduld gebeten um „nicht zu sehr in irgendetwas gedrängt werden, was dann nicht richtig wäre, weil es aus der Emotion heraus geschieht.“ Dennoch hatte sie erklärt, dass alle Beteiligten sich der Verantwortung stellen würden – „und das in erster Linie natürlich auch in meiner Person“.

Es deutet also alles daraufhin, dass Voss-Tecklenburg auch in Zukunft bei den DFB-Frauen an der Seitenlinie steht. Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte ihr bereits am Donnerstag, wenige Stunden nach dem frühesten WM-Aus der deutschen Frauenfußball-Geschichte, sein Vertrauen ausgesprochen.