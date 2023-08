Wiedergutmachung in Paris? So können die DFB-Frauen das Olympia-Ticket lösen

Nach dem frühen Scheitern bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland können die DFB-Frauen schon bei den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Paris Wiedergutmachung betreiben. Erste Voraussetzung dafür: Die Qualifikation für das Turnier in der französischen Hauptstadt. Die beiden noch offenen Plätze für europäische Teams werden über die UEFA Nations League vergeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die beiden besten Teams des Wettbewerbs - abgesehen von Frankreich, das als Gastgeber gesetzt ist - lösen das Olympia-Ticket. Die Nations League der Frauen feiert im September ihre Premiere. Deutschland wurden in der Gruppe 3 der Liga A die Gegner Dänemark, Island und Wales zugelost.

So läuft das olympischen Fußball-Turnier in Paris

Im ersten Spiel nach dem enttäuschenden WM-Aus treten die Vize-Europameisterinnen am 22. September in Dänemark an. Vier Tage später folgt das Heimspiel gegen Island. Nach einer kurzen Pause reist am 27. Oktober der dritte Gruppengegner Wales nach Deutschland. Danach kommt es zu den Rückspielen in Island (31. Oktober), gegen Dänemark (1. Dezember) und in Wales (5. Dezember). Das olympische Fußballturnier in Paris beginnt zwei Tage vor der Eröffnungsfeier am 24. Juli. Bei den Frauen werden zwölf Teams antreten.