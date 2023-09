Von Kuntz bis Nagelsmann: Die möglichen Flick-Nachfolger im Check

Noch einmal schrieb Hansi Flick als Bundestrainer Autogramme. Das öffentliche Training nach der offenbarenden 1:4-Blamage seiner wie schon bei der WM von Japan gedemütigten Nationalmannschaft war am Sonntag der letzte Auftritt des 58-Jährigen als DFB-Coach. „Das Japan-Spiel hat uns klar gezeigt, dass wir in dieser Konstellation nicht mehr weiterkommen“, wurde Rudi Völler in der Mitteilung, die die Trennung von Flick verkündete, zitiert.

Gegen Vizeweltmeister Frankreich an diesem Dienstag (21 Uhr, RTL) in Dortmund übernehmen interimsweise die beiden Sportdirektoren Völler, 19 Jahre nach seinem Rücktritt als Teamchef, und Hannes Wolf sowie Ex-Nationalspieler Sandro Wagner. Doch wer soll langfristig übernehmen? Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), blickt auf die Nachfolge-Kandidaten.

Julian Nagelsmann - 70 Prozent

Der ehemalige Coach des FC Bayern gilt als heißester Kandidat. Das Problem: Der 36-Jährige ist vertraglich noch bis 2026 an die Münchener gebunden. Der deutsche Rekordmeister würde ihn grundsätzlich ziehen lassen, fordert jedoch eine Ablöse, da man seinerzeit selbst mehr als 20 Millionen Euro an RB Leipzig gezahlt hatte. Gerüchten zufolge rufen die Bayern zwischen 10 und 15 Millionen Euro auf - für den klammen Deutschen Fußball-Bund (DFB) eine ganze Menge. Der Verband wird in den kommenden Tagen intensiv an einer Lösung arbeiten.

Stefan Kuntz - 30 Prozent

Als U21-Nationaltrainer feierte Kuntz (60) große Erfolge, holte 2017 und 2021 mit dem DFB-Nachwuchs den EM-Titel. Als Joachim Löw im Sommer 2021 zurücktrat, wurde der Ex-Profi schon einmal als Bundestrainer gehandelt. Unklar ist, wie sehr es ihm noch nachhängt, dass der Verband ihn seinerzeit übergangen hatte. Hinzu kommt, dass Kuntz aktuell die türkische Auswahl trainiert. Sein Arbeitspapier läuft bis nach der Europameisterschaft 2024 in Deutschland, und das große Ziel ist es, sein Team dorthin zu führen. Allerdings gibt es mit dem aktuellen türkischen U21-Coach Levent Sürme einen Top-Coach in der Hinterhand, der nach Sportbuzzer-Informationen bei den Funktionären hoch im Kurs steht.

Matthias Sammer - 20 Prozent

Der externe Berater von Borussia Dortmund gilt als Mann mit klarer Kante, jüngst stellte er dem deutschen Fußball ein katastrophales Zeugnis aus (“Weltmeister im Ausredensuchen“). Sammers Name fällt bei der Suche nach einem Flick-Nachfolger wiederholt. Doch im Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte der bislang jüngste Meister-Trainer (2002 mit dem BVB): „Ich habe vor einiger Zeit für mich die Entscheidung getroffen, dass ich operativ nicht mehr tätig sein möchte. Dabei soll es auch bleiben.“ Wenn überhaupt könnte Sammer (56) also selbst eine Übergangslösung bis zur Heim-EM sein, sollte ihn der Verband, in dem er als Teil der Task Force selbst tätig ist, dazu überreden.

Ralf Rangnick - 10 Prozent

Wie im Falle Kuntz gilt auch bei Rangnick (65): Noch hat er Vertrag bis zur EM 2024. Der Nationaltrainer Österreichs gilt mit seiner Expertise und seinen Fähigkeiten als idealer Kandidat für den Bundestrainer-Posten. Auch der ehemalige Coach und Manager von RB Leipzig hatte nach dem Ende der Ära Löw seinen Hut in den Ring geworfen. „Für mich ist es in erster Linie eine Frage des Timings. Im Moment bin ich frei“, sagte Rangnick seinerzeit gegenüber Sky. Doch konkrete Verhandlungen soll der DFB mit ihm nie geführt haben.

Stets als Bundestrainer im Gespräch: Jürgen Klopp. © Quelle: IMAGO/Shutterstock

Jürgen Klopp - 1 Prozent

Die Wunschlösung vieler Fans und Experten bleibt wohl ein Wunsch: Jürgen Klopp (56) hat beim FC Liverpool einen Vertrag bis 2026. Englischen Medienberichten zufolge soll es immerhin eine „Deutschland-Klausel“ geben, die ihm einen Wechsel in seine Heimat - also auch als Bundestrainer - ermöglichen könnte. Kostenpunkt: Angeblich 18 Millionen Euro. Doch der Ex-BVB-Coach stellte die Verhältnisse Ende Juli klar. Er sagte nicht „Nein“, aber ganz deutlich „nicht jetzt“ zu einem möglichen Engagement als Bundestrainer. „Der Nationaltrainer-Job ist und wäre eine große Ehre - das steht völlig außer Frage“, betonte er, schränkte aber auch klar ein: „Das Problem, das dem Ganzen entgegensteht, ist meine Loyalität. Ich kann Liverpool jetzt nicht einfach verlassen und sagen, ich übernehme mal ganz kurz Deutschland.“

Daneben gibt es noch eine Reihe weiterer Gerüchte, etwa zu Oliver Glasner (49) oder laut Bild gar Louis van Gaal (72), die anstelle als neuer Bundestrainer in Frage kommen sollen. Der ehemalige Nationalspieler Stefan Effenberg brachte am Sonntag auch Felix Magath (70) ins Spiel. Interne Lösungen, etwa der ehemalige U-Nationaltrainer Horst Hrubesch (72), werden ebenfalls in der Gerüchteküche gehandelt.