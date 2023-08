Trauer um den „schönen René“: „Ich musste auffallen, um populär zu werden“

René Weller war wirklich mal Boxer – und gar kein schlechter. Man vergisst das manchmal, nicht nur beim Blick auf die letzten Jahrzehnte im Leben des früheren Europameisters. Denn Weller war auch als Reality-TV-Star bekannt, als Playboy, als Schauspieler, als Geschäftsmann, als Häftling (unter anderem wegen Kokainhandels), als Sprücheklopfer, als allgemeine Skandalnudel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach dem Ende seiner Profikarriere waren diese Aktivitäten zwar immer mit dem Pseudonym „Ex-Boxer“ versehen. Die Bilder von Wellers Kämpfen verblassten jedoch aufgrund der Umtriebigkeit des schon zu aktiver Zeit „der schöne René“ geheißenen Linksauslegers. Seine Taktik erklärte er 2018 im Magazin Der Spiegel: „Ich musste auffallen, um populär zu werden. Wer interessiert sich in Deutschland schon für einen ganz normalen Leichtgewichtsboxer?“

Am Dienstag ist Weller nach langer Demenzkrankheit im Alter von 69 Jahren in seinem Pforzheimer Zuhause gestorben. „Es zerreißt mir mein Herz, nicht mehr deine Stimme, Lachen zu hören und deine Hände zu spüren“, schrieb Ehefrau Maria auf Instagram. Das Paar war seit 2013 verheiratet, trat gemeinsam in diversen Reality-TV-Formaten auf. Die letzten Jahre pflegte die 70-Jährige ihren Mann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und Weller der Boxer?

Der wurde nach der Amateurkarriere (sagenhafte 338 Siege in 355 Kämpfen) 1981 mit 27 Jahren Profi im Stall von Promoter Wilfried Sauerland. Der wiederum entfachte eine Boxgeneration später mit Henry Maske und Axel Schulz einen Faustkampfboom im wiedervereinten Deutschland.

Weller war ein Vorbote, beschränkt auf die alte Bundesrepublik. Zu seinen Kämpfen fanden sich Promis am Ring ein, gleichwohl gelang es ihm wohl auch wegen seiner schillernden Auftritte anders als seinen bekannteren Nachfolgern nicht, das Profiboxen aus der Schmuddelecke zu holen. Und so wirkt es heute weit weg, das der gelernte Heizungsmonteur in den 80er-Jahren Europameister war, nur einen von 55 Profikämpfen verlor. Manko: Weltmeister eines relevanten Verbands wurde er nie.

Weller war offenbar zufrieden mit seinem Leben. Zum 65. Geburtstag sagte er: „Ich wollte immer der Stärkste sein und Spaß dabei haben. Beides hat meistens ganz gut funktioniert.“