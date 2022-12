﻿Nachts im Medienzentrum: Was Berichterstatter aus aller Welt bei der Fußball-WM in Katar erleben

Die einen machen Feierabend, die anderen starten ihren Tag: Am wohl weltgrößten Arbeitsplatz für Sportjournalistinnen und Sportjournalisten gehen im Dunkeln für einige die Lichter erst an. Im Medienzentrum der Fußball-Weltmeisterschaft ist alles geboten - von Friseur bis Wäscherei, von 24-Stunden-Kantine bis Schampus. Eine Reportage.

Leises Tippen, leise Gespräche. Der gigantische Raum ist weitgehend leer, die meisten der über 1000 Arbeitsplätze sind unbesetzt. Gegen 1 Uhr hat das Main Media Centre der Fußball-Weltmeisterschaft in Doha beileibe keine Hochkonjunktur. Doch in Tokio ist es da gerade 7 Uhr, die Morgenausgabe des „Yomiuri Shimbun“ ist schon erschienen. Und für Hirachi Kazunori heißt das: Kaffee holen, Laptop raus, ran an die Texte für die Abendausgabe.

„Yomiuri Shimbun“ ist die auflagenstärkste Tageszeitung der Welt: mehr als 20 Millionen Leserinnen an sieben Tagen die Woche. Kazunori arbeitet als Reporter erstmals bei einer WM. Neben ihm am Tisch sitzt Daisuke Ishii von einer japanischen Nachrichtenagentur. Von Müdigkeit auch bei ihm keine Spur. „Wir schlafen morgens bis mittags, müssen dann wieder fit sein, am Nachmittag und Abend sind hier ja die Spiele“, sagt er.

Kazunori und Ishii sind vor dem Eröffnungsspiel angereist und bleiben bis nach dem Finale. An ihrem Hauptarbeitsort, abseits der Stadien, im Qatar National Convention Centre (QNCC) treffen sie zu Hochzeiten auf rund 13.000 Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt. Der Komplex im Nordwesten der Wüstenmetropole beheimatet während der WM alle Medien, von Zeitungs- und Onlinereportern bis hin zu den Übertragungsteams von Radio- und TV-Stationen, dem sogenannten International Broadcast Center (IBC). Bei den bisherigen Turnieren gab es in jeder Stadt ein derartiges Zentrum. Doch weil sieben der acht Stadien direkt in Doha liegen, bietet das 44.000 Qua­drat­me­ter große QNCC die Heimat für die Berichterstatter. Ein gigantisches Gebäude, das am ehesten einem Flughafen ähnelt. Rund um die Uhr geöffnet – und das vier Wochen lang.

Von XXL-Rolltreppe bis Kantinenbuffet

Es beginnt schon beim Einlass: Es gibt eine Sicherheitsschleuse, Taschenkontrollen, Bodyscanner. Zwei ewig lange Rollbänder und eine XXL-Rolltreppe später eröffnet sich der Blick auf die riesige Eingangshalle. Natürlich ist die Ausstattung opulent – wie alles in Katar bei dieser verrückten WM: Es gibt eine Kantine mit mehreren Hundert Sitzplätzen – das Buffet kostet 53 Katar-Riyal, umgerechnet rund 13 Euro. Hunderte Helferinnen und Helfer sorgen im gesamten Komplex für einen möglichst reibungslosen Ablauf. Zwei Sicherheitsleute aus Nepal erzählen, dass es drei Schichten mit je acht Stunden gibt, in der Nacht arbeiten mehr als 200 Menschen in dieser Funktion im Komplex. Tagsüber sind es pro Schicht 300 bis 400. Allein das Unternehmen, das sein Personal für diese Jobs abstellt, braucht während der WM nur im Main Media Centre also rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Im Medienzentrum in Doha werden die Berichterstatter gut versorgt. © Quelle: Roman Gerth

Die Spiele werden unter anderem in zwei Virtual Stadiums übertragen. Das sind zwei Kinosäle, einer davon mit Hightechausstattung und der Möglichkeit, neben dem Geschehen auf dem Rasen viele Statistiken und hochauflösende Grafiken zu zeigen, der zweite ebenfalls mit großer Leinwand und bequemen Ledersitzen. Es gibt zwei Fitnessräume, mehrere Cafés, einen kleinen Shop – und sogar einen Friseur und eine Wäscherei. Das gab es noch niemals zuvor.

Hier gibt es etwas in Katar Seltenes: Alkohol

Ebenfalls ein Novum des aktuell wohl weltgrößten Arbeitsplatzes für Journalisten: Am Ende des ultramodernen, riesengroßen Gebäudes gibt es eine XXL-Terrasse mit Barbetrieb. Hier wird sogar Alkohol ausgeschenkt – und das ausgerechnet in Katar. Es gibt Bier (0,3 l) für gut 10 Euro, Wein (0,15 l) für 14 Euro und die Magnumflasche Champagner für umgerechnet gut 500 Euro. Natürlich alles nur von Fifa-Sponsoren. Alles kann auch nur mit der Kreditkarte des Fifa-Sponsors bezahlt werden. Viele Journalisten lassen es sich trotzdem nicht nehmen, einen zu heben. Und dem Ausrichter dürfte es sehr recht sein, die Medien genau im Auge zu behalten.