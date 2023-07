Warum Angerer an den WM-Titel glaubt - und niemals Bundestrainerin werden will

Sydney. Die DFB-Frauen starten heute in die WM – mit Merle Frohms als Nummer eins. Wie schätzen Sie Frohms ein?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Merle Frohms hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Ganz ehrlich, das hätte ich nicht gedacht. Vor zwei, drei Jahren war sie noch eine durchschnittliche Torhüterin. Aber sie hat mich eines besseren belehrt. Sie ist auf dem besten Weg eine Weltklasse-Torhüterin zu werden.

Mit Ann-Katrin Berger hat Deutschland eine starke Nummer zwei. Wie wichtig ist das in einem Turnier?

Erstens finde ich, dass Deutschland sogar drei gute Torhüterinnen hat. Ich finde Johannes auch gut. Zweitens müssen sie sich gegenseitig pushen, aber die Nummer zwei muss auch fähig sein, ihren eigenen Egoismus zurückzunehmen. Das kann einer Mannschaft sonst schaden. Und drittens kann jederzeit was passieren. So schnell kann man gar nicht gucken und dann steht die Nummer zwei im Tor, auf die man sich verlassen muss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Barbara Barkhausen, Chantal Ranke und Frank Hellmann sind für Sie in Down Under dabei. Verpassen Sie nichts: alle Infos, Ergebnisse, Tabellen, Hintergründe und Analysen zum Turnier. Alle Infos

Voss-Tecklenburg hat ihre Rangordnung sehr früh verkündet. Finden Sie das richtig?

Ich bin ein ganz großer Freund davon, eine klare Rangordnung zu haben. Es ist wichtig für die Psyche des Torwarts zu wissen, wo man steht. Gleichzeitig darf ich als Trainerin die Tür für die Nummer Zwei nicht zumachen. Das wäre blöd, weil die sich dann fragt: Wofür trainiere ich eigentlich? Das ist auch meine Philosophie in Portland: Es gibt eine klare Nummer eins, eine Nummer zwei und eine junge Torhüterin, die wir aufbauen.

Die ersten zehn Jahre Ihrer DFB-Karriere waren Sie selbst nur Ersatztorhüterin. Nehmen Sie uns doch mal mit in diese Jahre.

Das war natürlich keine schöne Zeit. Es gab mit Sicherheit auch Phasen, wo ich besser war. Aber im Nachhinein kann ich verstehen, dass man die Nummer eins nicht gleich austauscht, obwohl die Nummer zwei wahrscheinlich besser ist. Zu dem Zeitpunkt habe ich zum Glück bei Potsdam gespielt und viele Erfolge auf nationaler und internationaler Basis gehabt. Das hat das irgendwie kompensiert.

+++ Verfolgen Sie alle WM-News im Liveblog +++

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Haben Sie daran gezweifelt, ob es jemals klappen wird?

2007 hatte ich mental schon aufgehört. Ich dachte mir: Ich mache jetzt meine Physio-Abschlussprüfung und nehme die WM mit, um ein bisschen Kohle mitzunehmen. Ich habe mir einen Feuerwehrbus gekauft und wollte nach Kapstadt fahren. Das war dann einfach so, es hat hier nicht geklappt.

Und dann kam alles anders.

Ja, darauf war ich nicht vorbereitet. Ich hatte ja meinen Lebensplan und mit dem war ich fein. Aber Silke Rottenberg hat sich das Kreuzband gerissen, ich habe die WM gespielt und wir sind ohne Gegentor Weltmeister geworden. Danach konnte ich nicht aufhören. Ich habe meinen Feuerwehrbus wieder verkauft und mich noch mal auf meine Fußballkarriere konzentriert. Es gibt im Prinzip eine Karriere vor 2007 und eine danach.

Weltmeisterinnen 2007; Nadine Angerer feiert mit mit Trainerin Silvia Neid (r) auf dem Balkon des Römers in Frankfurt am Main. Die DFB-Elf hatte am Vortag im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Shanghai Brasilien mit 2:0 geschlagen. Angerer hatte während des gesamten Turniers kein Gegentor kassiert. © Quelle: picture-alliance/ dpa

Torhütern und Torhüterinnen wird nachgesagt, dass sie verrückt sind. Sind Sie verrückt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das habe ich ja noch nie gehört (lacht). Ich würde es eher nicht als verrückt bezeichnen. Ich würde eher sagen, wir sind etwas spezieller vielleicht.

Wie meinen Sie das?

Naja, der ganze Druck liegt auf unseren Schultern. Wir lassen uns aus nächster Distanz abschießen und werfen uns in jeden Schuss rein. Da muss man schon ein bisschen verrückt sein. Aber für mich ist es der schönste Job auf der Welt. Wir denken vielleicht ein bisschen anders, ein bisschen unkonventioneller. Und das ist auch gut so.

Wie bewerten Sie die Entwicklung des Torwartspiels bei den Frauen in den letzten Jahren?

Vor zehn, 20 Jahren hat sich noch keiner für das Torwartspiel interessiert. Mit festangestellten Torwarttrainern hat man den Torhüterinnen die Chance gegeben sich zu entwickeln. So konnte die Leistung über Jahre besser werden. Früher war quasi jeder Schuss ein Treffer. Es war sehr viel Slapstick dabei, viele unkoordinierte Aktionen. Aber da hat auch einfach irgendwer, der ein bisschen schießen kann, die Torhüterinnen warm gemacht. Ich glaube, das Problem haben ganz viele Nationen erkannt und dementsprechend auch gehandelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wann haben Sie zum ersten Mal mit einem Torwarttrainer gearbeitet?

Zu spät. Ich hatte zwar immer einen Torwarttrainer, aber da war keine Philosophie dahinter. Da kam halt ein- oder zweimal die Woche jemand. Auch in der Nationalmannschaft hatten wir bis 2007 keinen festen Torwarttrainer. Und damals waren wir noch eine der ersten Nationen, die jemanden eingestellt haben.

Zahlen, Daten, Fakten Nadine Angerer wurde am 10. November 1978 in Lohr am Main geboren. Die meisten Bundesligaspiele (126) absolvierte sie für Turbine Potsdam, aber auch für den 1. FFC Frankfurt stand sie 85 Mal auf dem Platz. Zudem spielte die heute 44-Jährige in Australien, Schweden und den USA, wo sie bis heute lebte. Die Torhüterin wurde zwei Mal Weltmeisterin (2003, 2007), fünf Mal Europameisterin (1997, 2001, 2005, 2009, 2013) und gewann drei olympische Bronzemedaillen (2000, 2004, 2008). Auf Vereinsebene holte sie zwei Mal die Deutsche Meisterschaft (2004, 2006), drei Mal den DFB-Pokal (2004, 2005, 2006) und ein Mal die Champions League (2005).

Werden Torhüterinnen heute genug wertgeschätzt?

Wir sind auf einem guten Weg. Aber es könnte natürlich immer noch viel mehr sein, was das Training angeht. Als Headcoach steckst du so viel Arbeit und Energie in deine Mannschaft und dann hast du jemanden im Tor, der keine spielentscheidenden Paraden machen kann? Wenn jeder Schuss ein Treffer ist, dann brauche ich nicht die ganze Arbeit mit meiner Mannschaft zu machen.

Sie sind seit 2016 Torwarttrainerin in Portland. Können Sie sich auch vorstellen Cheftrainerin zu werden? Vielleicht sogar Bundestrainerin?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Niemals. Ich könnte nicht mal Assistenztrainerin sein. Ich habe das Spiel die ganze Zeit von hinten gesehen. Ich weiß nicht, was richtig ist. Ich sehe es einfach nicht. Und mich interessiert es auch nicht so wirklich. Almuth Schult denkt das ganze Spiel mit, das ist eine Stärke. Belly Bixby, unserer Torhüterin in Portland, redet nach dem Spiel mehr über die taktische Ausrichtung als über das Torwartspiel. Aber ich traue mir das nicht zu.

Portland 2015: Nadine Angerer spricht in ihrem letzten Saison-Heimspiel der Portland Thorns gegen Washington Spirit in der US-Profiliga NWSL im PGE Park. Heute ist sie Torwarttrainerin des Teams. © Quelle: Samuel Wilson/dpa

Das ist mal eine ehrliche Einschätzung. Wie war denn der Rollenwechsel damals für Sie?

Als ich aufgehört habe, meine Güte, war ich einfach erstmal froh, dass es vorbei ist. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Das Gute war aber, dass ich selbst aufgehört habe. Und dann habe ich alles learning by doing gemacht. In den letzten acht Jahren habe ich meine Philosophie entwickelt. Ich arbeite überhaupt nicht mit Druck. Ich bin eher für die Gemeinschaft und beziehe immer alle mit ein.

Wie sind Sie selbst während ihrer Karriere mit Druck umgegangen?

Um Gottes Willen, Druck war ein großes Thema für mich. Aber ich war eine gute Schauspielerin. Als Torhüterin und als Kapitänin musst du als Leader vorangehen. Ich war halt immer easy, aber das war zu 99 Prozent Show. Nach dem Spiel war ich fix und fertig. Ich habe vor und nach dem Spiel nie geschlafen. Besonders vor dem Spiel war ich ein Desaster. Jetzt bin ich viel entspannter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gab es ein Spiel, in dem Sie besonders nervös waren?

Das WM-Eröffnungsspiel in Deutschland. Das war ein Spiel, in dem ich am liebsten umgedreht und zurück in die Kabine gelaufen wäre.

Enttäuschung: Deutschland verliert das Viertalfinale der Heim-WM 2011 0:1 gegen den späteren Weltmeister aus Japan. Nadine Angerer und Saskia Bartusiak sitzen mit betretenen Gesichtern am Mittelkreis. © Quelle: picture alliance / dpa

Hätten Sie damals gerne einen Psychologen im Team gehabt?

Das ist ganz schwierig. Es muss ja auch jemand sein, zu dem ich eine Verbindung habe. Dieses typische Bla Bla kann ich nicht ertragen. Wie soll denn einer für ein ganzes Team passen? In Amerika arbeiten ganz viele unserer Spielerinnen individuell mit Sportpsychologen zusammen und das ist top. Wenn ich denen zuhöre, was sie erzählen, merke ich, dass ich mir das auch gewünscht hätte.

Zum Schluss müssen wir noch mal auf die DFB-Frauen schauen: Glauben Sie daran, dass sie dieses Jahr den Titel holen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir hatten zuletzt zwei Kackspiele, was perfekt ist. Das ist noch mal ein kleiner Slap ins Gesicht. Sie haben die letzten paar Turniere – EM mal ausgeklammert – nicht überzeugt. Das Team ist einfach früher ausgeschieden, weil die Mannschaft noch zu jung war. Und jetzt sind die schon so lange zusammen, dass ich an den Sieg glaube.

Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), zu dem auch der Sportbuzzer gehört, hat Angerer im Rahmen der WM in Sydney getroffen.