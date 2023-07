Verstärkung für Ronaldo-Klub: Alex Telles schließt sich Al-Nassr an

Cristiano Ronaldo bekommt bei Al-Nassr in Saudi-Arabien weitere Verstärkung. Wie der Klub am Sonntag bekannt gab, kommt Alex Telles von Manchester United nach Riad. Der Linksverteidiger, der in der vergangenen Saison an Europa-League-Sieger FC Sevilla ausgeliehen war, unterschrieb bei Al-Nassr einen Vertrag bis 2025, wie der Verein mitteilte. Über die Ablöse machten die Klubs keine Angaben, sie soll jedoch laut Manchester Evening News rund sieben Millionen Euro betragen.

Telles ist bereits der dritte namhafte Neuzugang in diesem Sommer, den Al-Nassr von einem europäischen Top-Klub weglotsen konnte. Vor dem 30-Jährigen schlossen sich bereits Lens-Kapitän Seko Fofana (25 Millionen Euro Ablöse) und Inter-Abräumer Marcelo Brozovic (18 Millionen Euro Ablöse) dem Vizemeister der Saudi Pro League an. Im vergangenen Winter hatte die Verpflichtung von Cristiano Ronaldo den Hype um die Liga erst ausgelöst.

In dem Superstar trifft Telles nun auf einen alten Bekannten. Der 12-malige brasilianische Nationalspieler und Ronaldo standen in der Saison 2021/22 bereits in 21 Spielen für United gemeinsam auf dem Rasen. Auch Bayern-Star Sadio Mané wird mit einem Engagement bei Al-Nassr in Verbindung gebracht.