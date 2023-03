﻿Nagelsmann-Aus: Warum der einstige Leipziger Erfolgstrainer in München scheiterte

Leipzig/München. Vor langer, langer Zeit hat irgendein Übungsleiter dies zum Besten gegeben: „Zu einem Trainer aus Schrot und Korn gehöre zwingend die Erfahrung einer: Entlassung.“ Diese nur vordergründig traurige Erfahrung stähle das Rückgrat, mache immun für die Gemeinheiten und Mechanismen des Geschäfts, schärfe die Sinne für Gewesenes und Kommendes. Sehr wahrscheinlich stammt diese prähistorische Überlieferung von einem, der mehrfach und selbstredend immer völlig schuldlos gegangen worden ist. Max Merkel, der exzentrische Österreichischer mit dem losen Mundwerk, könnte jener welcher gewesen sein.

Die erste Scheidung in der Bundesliga datiert übrigens vom 30. Oktober 1963. An diesem Tag entlässt der kriselnde 1. FC Nürnberg seinen Cheftrainer Herbert Widmayer. Aus Fürsorge, wie es mit Blick auf die brodelnde Fan-Seele, Morddrohungen und ein demoliertes Trainer-Auto heißt. Hunderte Bundesliga-Entlassungen später hat Julian Nagelsmann seinen Job bei Bayern München verloren und damit die erwähnten Weihen eines wahren Könners gewonnen.

Ein „Langzeitprojekt“ mit nur 20 Monaten Laufzeit

„Nach der WM haben wir immer weniger erfolgreich und attraktiv gespielt, die starken Leistungsschwankungen haben unsere Ziele in dieser Saison infrage gestellt, aber auch über diese Saison hinaus. Deshalb haben wir jetzt reagiert“, begründete Vorstandschef Oliver Kahn den Trainer-Hammer am Freitag. „Das ist die schwierigste Entscheidung in meiner Zeit als sportlich Verantwortlicher des FC Bayern gewesen. Ich habe zu Julian vom ersten Tag an ein offenes, vertrauensvolles, freundschaftliches Verhältnis gehabt. Ich bedauere die Trennung von Julian“, ergänzte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Wird sich der 35-jährige Fußball-Lehrer eines fernen Tages bei den Münchner Großkopferten Herbert Hainer, Kahn und Salihamidzic bedanken? Nein. Ist das German Wunderkind überrascht, wie kurz (20 Monate) so ein „Langzeitprojekt“ (Salihamidzic) ist? Ja, nicht nur er. Ist der gebürtige Bayer, der die Botschaft seiner Menschwerdung am Donnerstag beim Einkehrschwung auf einer österreichischen Ski-Piste via Medien vernommen hat, bedient? Vollends.

Der FC Bayern verliert an Glaubwürdigkeit

Hat er Fehler gemacht? Hat er. Wer einem Robert Lewandowski oder Thomas Müller Laufwege oder die neuesten taktischen Tricks erklären will, muss scheitern. Wer es nicht schafft, ein Gefühl für die besonderen Erfordernisse an der Säbener Straße zu entwickeln, hat ein Problem. Wer in der Rückrunde zehn Punkte auf den BVB verliert, verliert Argumente und Vertrauen. Zur Wahrheit gehört auch: Nagelsmann konnte noch nie so wenig Trainer im Wortsinn sein wie bei den Bayern. In Hoffenheim und Leipzig hingen sie an seinen Lippen. In München stand er als Nachfolger des höchst beliebten und erfolgreichen Hansi Flick unter Druck, Beobachtung und Generalverdacht. Zu jung, zu wenig Empathie, zu wenig Strahlkraft in die Kabine rein, zu sendungsbewusst-selbstverliebt.

Wird er weich fallen? Wird er. Nagelsmann hat mit zarten 35 Jahren ausgesorgt, zig Millionen Euro gespart, könnte bis ans Ende seiner Tage Federn in die Luft blasen, Motorrad, Mountainbike oder Trecker fahren. Wird er nicht tun, dieser besondere junge Mann aus Landsberg am Lech. Man wird ihn früher oder später wiedersehen. Bei einem Top-Verein. In Tottenham suchen sie schon, in Chelsea hat der Trainerstuhl nur noch zweieinhalb Beine, bei Real Madrid wird wohl im Sommer eine Stelle frei.

Konrad Laimer wird trotzdem zu den Bayern wechseln

Den Bayern kostet die Chose Glaubwürdigkeit und viel Geld. Der Rekordmeister setzt alleine mit der Ablösung von Nagelsmann und Co. (Assistenten, viele) konservativ geschätzte 50 Millionen Euro in den Sand. Dazu kommen die vielen langen Scheine, die das Paket Thomas Tuchel, 49, kosten wird. TT war immer mal wieder heißes Thema bei den Bayern, mal nicht verfügbar, mal nicht von allen wichtigen FCBlern geliebt. Jetzt passt alles. Weil die Bayern (Chefetage und Führungsspieler) vom Glauben an Nagelsmann gefallen sind und Tuchel zu haben war. Der Neue kommt nicht allein, bringt mindestens den Ex-Leipziger Co-Trainer Zsolt Löw und Arno Michels mit. Tuchel ist die Nagelsmannsche Ausbaustufe. Er blickt ähnlich tief in den Maschineraum des Fußballs, hat aber gelernt (lernen müssen), wie man mit einer Ansammlung an Ich-AGs und hitzeumwallten Chefs umgeht. Und Tuchel weiß sehr genau, dass Teambuilding über allem steht und Selbstdarsteller jedes Spiel gewinnen müssen.

Was passiert eigentlich mit Konrad Laimer? Wird der Nagelsmann-Wunschspieler doch kein Münchner? Doch, wird er. Laimer hat seine Leipziger Wohnung gekündigt, wird im Sommer ablösefrei zu den Bayern wechseln. Die wollten den Neuzugang schon im Januar öffentlich machen. Vorm Spiel in Leipzig. Die Laimer-Fraktion konnte diesen Bayern-typischen Move verhindern.

Nagelsmann war robuster Verteidiger

Von Tuchel lernen, heißt trainieren lernen: Zurück zu Nagelsmann und seine vom Schicksal aufgezwungene Frühreife. Der Fußballspieler Nagelsmann ist ein robuster Verteidiger, duelliert sich in der A-Junioren-Bundesliga im Trikot von 1860 München mit Stürmern wie Sandro Wagner von Bayern München. Nagelsmann kann kicken, hat aber nicht den Körper für eine Profi-Karriere. „Das Prägendste meiner kurzen Laufbahn waren die ständigen Verletzungen.“

Er muss mit 20 bei der zweiten Mannschaft des FC Augsburg aufhören. Knorpelschaden im Knie. Kurz später verstirbt sein Vater. Karriere-Aus, die Trauer um den Papa, das Organisieren der Beerdigung, die Suche nach einem kleineren Haus für die Mutter. Das alles ist eigentlich zu viel für einen 20-Jährigen. „Es war die schlimmste Zeit meines Lebens. Aber auch eine, die mich stark gemacht hat.“ Für alles, was kommt. Und es kommt eine Menge.

Nagelsmanns Augsburger U23-Trainer Thomas Tuchel hat seinen Traum vom Fußball aus ähnlichen Gründen ähnlich früh ad acta gelegt. Tuchel braucht einen Co-Trainer, Nagelsmann eine neue Perspektive. 2008 wird aus dem Spieler Nagelsmann der Trainer Nagelsmann. Der Abiturient ist begeistert von Tuchel und dessen Herangehensweise: Die Summe aus den Spielern eins bis elf muss mehr als elf ergeben, der Mehrwert entsteht durch Einflussnahme des Cheftrainers. Von Tuchel lernen, heißt trainieren lernen. Heißt, dem Gegner vor allem drei Dinge nehmen: Raum, Zeit und Ball.

Nagelsmann 2019 zur LVZ: „Die Jobzufriedenheit war von Anfang an da.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte er schon viel erreicht, das graue Hoffenheim bunt angemalt, einen langfristigen Vertrag bei RB unterschrieben. Nagelsmann hat einen Ruf wie Donnerhall. Genie, macht Spieler, Mannschaftsteile, Teams besser. Es gibt nicht wenige, die ihn für den begabtesten Trainer der Bundesliga und einen Leipziger Wettbewerbsvorteil auf zwei Beinen halten. Nagelsmann wird auch Thomas Tuchel in freundlich, Ralf Rangnick in jung und José Mourinho in normal genannt. Noch dazu ist er ein wunderbares Aushängeschild und das Gesicht von RB Leipzig. Jung, dynamisch, selbstbewusst, eloquent. 2021 rufen die Bayern und zahlen 25 Millionen Euro Ablöse.

Der Rest ist bekannt.