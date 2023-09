Nagelsmanns Trainerteam: „Brennender“ Wagner, Intimus Glück – und sogar Völler?

Mit Julian Nagelsmann weht nicht nur ein frischer Wind bei der deutschen Nationalmannschaft, der Trainerstab erlebt auch eine radikale Verjüngungskur. Der gebürtige Landsberger ist mit 36 Jahren der zweitjüngste Bundestrainer der DFB-Geschichte (nach Otto Nerz 1926 mit 33 Jahren). Seine künftigen Co-Trainer Sandro Wagner und Benjamin Glück sind 35 und 37 Jahre jung. Das Alter sei jedoch nicht entscheidend für die Aufgabe: „Auch wenn er noch sehr jung ist hat er schon knapp acht Jahre Trainererfahrung auf dem höchsten Niveau auf dem Buckel“, stellte Sportdirektor Rudi Völler über die Eignung Nagelsmanns klar.

Völler selbst werde von Nagelsmann „auch als Teil des Trainerteams“ angesehen, der neue DFB-Coach wissen ließ. Er hofft auf einen „sehr engen Austausch“ mit dem 63-Jährigen. „Ich glaube den sehr positiven Einfluss, den Rudi auf die Mannschaft hatte, den hat man gesehen“, lobte Nagelsmann, der von der Erfahrung Völlers profitieren will. „Das ist für uns als Trainerteam und für die Mannschaft sehr befruchtend. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich Rudi an meiner Seite habe, damit wir diesen zurückgewonnenen Enthusiasmus und Glauben aus dem Frankreich-Spiel gemeinschaftlich weiter tragen.“ Neben Nagelsmann wird man Völler bei den Spielen jedoch nicht sehen: „Ich werde nicht mit auf die Bank gehen. Ich werde wie vorher mit Bernd (Neuendorf) und Aki (Watzke) auf der Tribüne sitzen“, so der Sportdirektor, der zwar „nah dran“ sein will am Team, aber auch klar abgrenzte: „Julian ist der Bundestrainer und er wird immer die Entscheidungen treffen.“

DFB-Team: Buttgereit und Kronenberg bleiben Assistenztrainer

Statt Völler werden die Plätze auf der DFB-Bank an der Seite von Nagelsmann künftig von Wagner und Glück besetzt werden. Dazu bleiben mit Standard-Experte Mads Buttgereit und Torwart-Trainer Andreas Kronenberg auch zwei bekannte Gesichte aus dem vorherigen Trainerteam von Hansi Flick erhalten.

Über die Verstärkung von Ex-Nationalspieler Wagner freut Nagelsmann sich besonders: „Ich kenne Sandro schon lange. Ich habe ihn in Hoffenheim trainiert. Ich weiß, dass er ein sehr intelligenter Mann ist, der sich schon als Spieler viel damit beschäftigt hat und in Unterhaching eine sehr gute Arbeit geleistet hat. Er hat in der Kürze der Zeit einen guten Job gemacht und einen Einfluss gehabt. Daher war es für mich total naheliegend, ihn zu fragen, ob er sich vorstellen kann, auch Teil des neuen Trainerteams zu sein.“ Viel Überzeugungsarbeit schien nicht nötig zu sein. „Dann war es Sandro-typisch“, berichtete der neue Bundestrainer von dem Gespräch. „Das Telefon wurde sehr warm an meinem Ohr, weil er sehr gebrannt hat. Das hat mir sofort signalisiert, dass es die richtige Entscheidung war und das genau so einen Typen auch brauchen im Trainerteam. Einer, der mitzieht, der vorangeht, der die Spieler kennt und einen guten Draht hat.

Wagner wird auch direkt in seiner neuen Rolle loslegen: „Er ist jetzt dieses Wochenende auch schon in den Stadien unterwegs und schaut sich Spiele an. Und genau das brauchen wir, um immer wieder ‚up to date‘ zu sein und von den einzelnen Spielern zu wissen, wie sie sich fühlen und performen“, erklärte Nagelsmann, der selbst am Sonntag das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg im Stadion verfolgen will.

Benjamin Glück ein „enger Vertrauter“ von Nagelsmann

Komplettiert wird das neuen DFB-Trainerteam von Nagelsmann-Intimus Glück: „Mit Benji arbeite ich seit mehreren Jahren sehr erfolgreich zusammen. Er ist einer, der meine Struktur und meine Gedanken kennt, der mit Spielern sprechen kann, ohne dass ich daneben sitze. Er weiß, wie ich ticke.“ Die Personalie Glück war Nagelsmann offenbar extrem wichtig, da diese ihm den Rücken frei hält: „Er kann Gedanken ins Trainerteam und andere Bereiche reintragen, ohne dass ich das immer machen muss, weil ich in der Zeit auch viel mit Spielern sprechen werden. Aber wir haben auch einen großen Staff außen rum und da ist es sehr wichtig, einen engen Vertrauten zu haben, der im Prinzip den gleichen Job übernimmt wie bei den vorherigen Stationen auch. Er ist ein ganz wichtiger Teil meines Teams schon seit zehn Jahren. Ich freue mich, dass der Weg gemeinsam weitergeht.“

Ernst wird es es für Nagelsmann, Wagner und Co. erstmals schon in wenigen Wochen. Am 9. Oktober fliegt die Nationalmannschaft für zwei Länderspiele nach Nordamerika. Nagelsmann hat also nicht viel Zeit. Er muss sich schnell auf seinen ersten Kader festlegen, ehe es am 14. Oktober (21 Uhr/MESZ) in East Hartford gegen die USA sowie am 18. Oktober (2 Uhr/MESZ) in Philadelphia gegen Mexiko geht.