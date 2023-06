﻿Ist Hansi Flick noch der Richtige?

Der Umschwung ist möglich

Ein Pro von Sebastian Harfst

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zugegeben: Nach den so oft herbeizitierten Mechanismen der Branche müsste Hansi Flick entlassen werden. Drei Siege, drei Unentschieden und fünf Niederlagen in der Länderspielsaison 2022/2023 sind nicht das, was sich der größte Sportverband der Welt ein Jahr vor dem Prestigeobjekt Heim-Europameisterschaft vorgestellt hat. Und so müsste im Fußball-Normalfall der Bundestrainer, der ja hierzulande bekanntlich rund 80 Millionen Kolleginnen und Kollegen hat, die es alle besser wissen, gehen. Bei ihm liegt offiziell die Verantwortung für die sportlichen Fehlleistungen des von ihm betreuten Teams. Und die sind häufiger geworden in den vergangenen Monaten – inklusive der völlig schiefgegangenen WM in Katar. Der vierfache Weltmeister und dreifache Europameister hat dadurch ein Problem zu einem äußerst pikanten Zeitpunkt, weil jetzt eine Art Aufbruchsstimmung mit Blick auf die EM 2024 erzeugt werden soll. Unmöglich nach den zuletzt gezeigten Leistungen.

Und trotzdem sollte der DFB nun stark bleiben und sich eben nicht den Mechanismen der Branche unterwerfen – zumal er eh kein Geld hat und wirkliche Alternativen nicht verfügbar sind. Auch wenn – laut Umfragen – die Mehrheit der 80 Millionen Bundestrainerinnen und Bundestrainer mittlerweile für Flicks Entlassung stimmen würde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn was soll der Bundestrainer, die laut DFB-Sportdirektor Rudi Völler „ärmste Sau“, machen? Er muss mit dem klarkommen, was ihm aus den Klubs geschickt wird. Und das ist im Moment nicht viel. Dazu kam in der gerade beendeten Länderspielperiode eine gewisse Lustlosigkeit, die dazu führte, dass in entscheidenden Situationen eben nicht der letzte entscheidende Meter gegangen wurde. Nach einer komplizierten Saison für den deutschen Fußball – Stichworte WM, Bayern-Beben, Drama im Meisterrennen – ist das sogar verständlich.

Für diese Probleme kann Flick nichts

Beispiel FC Bayern: Der Bayern-Block, der über Jahrzehnte immer wieder die Achse der DFB-Elf bildete, ist aktuell kein Stabilitätsgeber. Zu unstet lief die vergangene Saison beim Rekordmeister, die Formschwäche von Stars wie Joshua Kimmich, Leon Goretzka und so weiter ist ein spätes Ergebnis, das nun Flick ausbaden musste. Dafür kann er nichts; nur darauf hoffen, dass die bayerischen Nationalspieler in der Sommerpause neue Motivation und Energie aufbauen, die sich dann auf das Nationalteam überträgt.

Beispiel BVB: Dass der Bundestrainer öffentlich auf die mangelnde Fitness des seit Jahren nie über den Status des Hochveranlagten hinausgekommenen Niklas Süle hinweisen muss, ist auch eine schmerzhafte Backpfeife für den Last-minute-Vizemeister. Auch hier trifft Flick keine Schuld am Zustand der Nationalspieler, wieder muss er die Formschwäche zum exponierten Zeitpunkt nach Saisonschluss ausbaden. Und auch hier gilt seine Hoffnung der nächsten Saison: Wenn das Drama des Finales im Titelkampf aus den Köpfen der BVB-Profis verschwunden ist, dürften sie auch in der Nationalmannschaft wieder anders agieren.

Zeit für den Abgang? Bundestrainer Hansi Flick steht in der Kritik. © Quelle: Bernd Thissen/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zudem hat Flick ein Qualitätsproblem. Zu echter Weltklasse wären die vorher genannten Bayern-Stars zwar befähigt, aktuell fehlt ihnen dazu jedoch die Form und womöglich auch die positive Einstellung zur Nationalmannschaft. Flick sind so zuletzt nur zwei echte Weltklassespieler geblieben, die sportliche und mentale Qualitäten miteinander verbinden: Torhüter Marc-André ter Stegen auf einer Position, auf der Deutschland nie Probleme hatte, und Manchester Citys Triple-Kapitän Ilkay Gündogan. Für ganz hohe Ansprüche sind die beiden zu wenig, wenn die übrigen Kollegen zu viel mit sich selbst zu tun haben. Nach der Sommerpause könnte sich das wiederum ganz schnell ändern – Flick weiß das.

Noch genug Zeit für Experimente

Dazu kommt das Problem der mangelnden Chancenverwertung. Flick dafür verantwortlich zu machen, was der Angriff zuletzt an Gelegenheiten vergeben hat, wäre unredlich. Seine Experimente der jüngsten Zeit sind auch mit der verzweifelten Suche nach mehr eigenen Torerfolgen zu erklären. Die viel kritisierte Dreierkette wäre – bei idealer Ausführung – ein Weg dahin, weil in der Offensive ein weiterer, im Idealfall torgefährlicher Mittelfeldspieler aufgeboten werden könnte. Wenn das Experiment – wie zuletzt – schiefläuft, hat der Bundestrainer die Torte im Gesicht.

Nur hat der noch genug Zeit für Experimente. Vor einem Jahr und 13 ungeschlagenen Spielen seit Amtsantritt wurden er und sein Team nach dem 5:2-Sieg gegen Italien gefeiert, bevor sich die Stimmung rund um das DFB-Team ins Negative veränderte. Warum sollte Flick, der sein gutes Handling mit Stars beim FC Bayern bewiesen hat, nicht erneut der Stimmungsumschwung gelingen? Erst die Länderspiele im September werden dafür entscheidend sein. Dann kann Flick alle zweifelnden Stimmen verstummen lassen. Und vielleicht vertrauen wir dem Mann, der sieben Titel mit den Bayern geholt hat, einfach mal, wenn er sagt, dass er einen Plan für 2024 hat.

Denn wird nicht immer das kurzfristige Denken der Branche kritisiert? Der DFB kann beweisen, dass er sich nicht von der Nervosität des Geschäfts hetzen lässt, sondern zu seinem Plan steht. Und der heißt: mit Flick zur Heim-EM.

Sebastian Harfst ist stellvertretender Ressortleiter Sport im RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Keine Lehren aus Katar gezogen

Ein Kontra von Heiko Ostendorp

Hansi Flick ist ein netter Mensch, ein sehr netter sogar. Der Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist fast immer freundlich, meistens gut gelaunt, stets bodenständig – doch gerade hat es der nette Hansi nicht leicht. Er selbst gab zu, dass er so viel Gegenwind, wie ihm aktuell ins Gesicht bläst, in seiner Trainerkarriere noch nie gespürt habe. „Aber ich kann damit umgehen“, sagte er für seine Verhältnisse fast schon trotzig. Doch die Außenwirkung ist eine andere.

Man hat das Gefühl, dass Flick noch immer nicht die richtigen Lehren aus dem WM-Debakel, dem Vorrundenaus in Katar 2022, gezogen hat. Noch immer ist keine Entwicklung zu erkennen, vielmehr wirkt seine Mannschaft – fast egal, in welcher Konstellation – verunsichert. Viele Spieler, die unbestritten Topqualität besitzen, welche sie in ihren Klubs Woche für Woche zeigen, können im DFB-Team ihr Potenzial nicht abrufen.

DFB-Team in der Analyse: Zustand könnte kaum schlechter sein Frust statt Euphorie, Pleiten statt Partys, Ratlosigkeit statt Aufbruchsstimmung: Mit schwachen Leistungen beim Länderspiel-Dreierpack zum Saisonabschluss ist das DFB-Team tiefer in die Krise gerutscht. Eine Bestandsanalyse. Jetzt lesen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fünf Freundschaftsspiele hat die Nationalelf seit der Winter-WM absolviert, dabei nicht ein einziges Mal überzeugt. Es gab einen mickrigen Sieg, das 2:0 gegen Peru. Beim 2:3 gegen Belgien wurde die noch immer wackelige deutsche Defensive von Romelu Lukaku und Kevin De Brunye eine halbe Stunde lang regelrecht vorgeführt.

Auch bei den jüngsten Auftritten gegen die ­Ukraine (3:3), in Polen (0:1) und beim 0:2 gegen Kolumbien häuften sich wieder mal individuelle Fehler, im neuen System mit Dreierkette wirkte die Mannschaft keineswegs stabiler oder offensiv gefährlicher.

Warum, warum, warum?

Flick musste und muss sich zu Recht Fragen gefallen lassen: Warum experimentiert er ein Jahr vor dem Start der Heim-EM noch immer herum, statt eine Stammelf sich einspielen zu lassen? Warum setzt er nicht bedingungslos auf die wenigen mutigen und Spaß machenden Spieler wie Jamal Musiala, Ilkay Gündogan oder Niclas Füllkrug und wechselt diese auch noch in den falschen Momenten ein und aus – wie Gündogan bei der WM gegen Japan oder Füllkrug bei dessen Heimspiel in Bremen? Warum schafft es Deutschland seit Jahren (mit ganz wenigen Ausnahmen) nicht mehr, über 90 Minuten zu überzeugen? Und warum werden so häufig überlegen geführte Spiele nicht wenigstens gewonnen, wie es über Jahrzehnte der Fall war?

Ob die DFB-Bosse um Präsident Bernd Neuendorf, Vizepräsident Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Rudi Völler ihrem wichtigsten Angestellten auch diese Fragen gestellt haben, darf bezweifelt werden – denn wie schon nach der WM-Analyse ließ die Verbandsspitze auch in der derzeitigen Krise keine Zweifel an Flick aufkommen: „Er ist genau der Richtige“, betont Völler gebetsmühlenartig. Und weiter: „Hansi ist die ärmste Sau!“ Dabei gab der ehemalige Bundesliga-Manager immerhin zu, dass man als Klubverantwortlicher in ähnlicher Situation wohl zum Handeln gezwungen wäre.

Rudi Völler hält Hansi Flick für „die ärmste Sau“. © Quelle: IMAGO/Schüler

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie sehr die Verantwortlichen wirklich hinter ihren Worten – und hinter dem Bundestrainer – stehen, ist nicht leicht zu beantworten. Denn fairerweise muss gesagt werden, dass es auch einige Gründe gibt, an ihm festzuhalten. Da ist zum einen die prekäre finanzielle Lage – der DFB schleppt ein strukturelles Defizit von knapp 20 Millionen Euro mit sich rum, hat mit dem Campus einen enormen Kostenapparat und ihm droht aufgrund eines Steuervergehens weiterer wirtschaftlicher Schaden durch den erneuten Verlust der Gemeinnützigkeit. Ein Rauswurf von Topverdiener Flick, dessen Vertrag noch bis nach der EM läuft und der mit geschätzten 6 Millionen Euro Jahresgehalt zu den bestbezahlten Nationalcoaches der Welt gehört, käme den klammen Verband teuer zu stehen – zudem ja auch noch ein Nachfolger installiert werden müsste.

Es wäre das schlimmste Eingeständnis für den gesamten Verband

Womit wir schon beim zweiten Grund wären, der die Bosse von einer Entlassung des Bundestrainers abhält. Die einzigen beiden Übungsleiter, die fachlich über jeden Zweifel erhaben sind und von der Öffentlichkeit wohl sofort akzeptiert würden, sind nicht verfügbar. Thomas Tuchel leitet gerade den großen Umbruch beim FC Bayern ein und will seinen Klub ebenso in die europäische Spitze zurückführen wie Jürgen Klopp beim FC Liverpool. Julian Nagelsmann wäre aufgrund seiner Vorgeschichte in München wohl kaum zu verkaufen und sieht sich in den nächsten Jahren eher als Vereinstrainer.

So bleibt Völler und Co. kaum etwas anderes übrig, als darauf zu hoffen, dass Flick doch noch sein „Bayern-Gen“ wiederfindet und es ihm gelingt, seine Stars endlich zu einer Einheit zusammenzustellen. „Im September werden wir eine andere Mannschaft erleben“, kündigte der DFB-Coach an und weiter: „Ich bin überzeugt, dass meine Idee vom Fußball die richtige für dieses Team ist.“

Mit dieser Meinung steht er aktuell allerdings ziemlich allein da. Und ein knappes Jahr vor der Heim-EM sollte ein Trainerwechsel nicht am Geld oder an fehlenden Alternativen scheitern – das wäre das schlimmste Eingeständnis für den gesamten Verband.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heiko Ostendorp leitet das Sportressort im RedaktionsNetzwerk Deutschland.