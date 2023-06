Wie das DFB-Team mit ter Stegen die Gegentor-Flut stoppen will

Zumindest an diesem sonnigen Mittwochnachmittag durfte Hansi Flick mal wieder gute Laune versprühen. Beim „One-year-to-go-Event“ an der Frankfurter Hauptwache zeigte sich der Bundestrainer ein Jahr vor dem Anpfiff der Heim-EM nach außen optimistisch und freundlich, schrieb den rund 200 Kindern Autogramme und machte Fotos mit den (wenigen) Fans.

Innerlich dürfte es allerdings ganz anders aussehen, denn zwölf Monate vor dem Turnierstart hat Flick noch immer reichlich Baustellen: Es fehlt eine Achse, ein System – und es fehlen Erfolgserlebnisse. „Am Ende brauchen wir vor allem Siege“, sagte er nach dem erneut enttäuschenden Auftritt seiner Mannschaft am vergangenen Montag, beim 3:3 gegen die Ukra­i­ne.

Dabei hatte Flick es wieder mal mit einer neuen Defensivreihe probiert, in dem Fall mit der angekündigten Dreierkette, die – nicht nur, aber vor allem – bei den Gegentoren ganz schlecht aussah. Davon gab es schon wieder drei an der Zahl, wie auch schon beim vorherigen Test gegen Belgien (2:3). Die traurige Bilanz der DFB-Elf: In den jüngsten 16 Spielen blieb man insgesamt nur dreimal ohne Gegentor – gegen die Fußballzwerge aus Israel, dem Oman und Peru. Selbst gegen vermeintliche kleine Nationen wie Un­garn, Japan, Armenien oder Costa Rica gelang das nicht. „Das beschäftigt uns schon länger, das müssen wir dringend abstellen“, so Kapitän Jo­shua Kimmich.

Dass Flick in seinen bisherigen 22 Länderspielen als DFB-Coach 19 verschiedene Abwehrreihen testete, spricht nicht gerade für bedingungsloses Vertrauen. Auch wenn es am Freitag in Warschau gegen Polen geht (20.45 Uhr, ARD), dürfte wohl nicht die Formation vom letzten Montag beginnen. Am Experiment Dreierkette will der Bundestrainer hingegen festhalten. „Die WM hat gezeigt, dass es nicht schlecht ist, wenn man noch eine andere taktische Ausrichtung parat hat“, findet Jonas Hofmann.

Kein Wunder, dass es in der Aufarbeitung des Jubiläumsspiels vor allem um die Patzer in der Defensive ging. „Der Trainer hat die Fehler in der Analyse ganz klar angesprochen und gesagt, was wir besser machen müssen“, verriet Marius Wolf, der gegen die Ukra­i­ne auf der rechten Außenbahn zum Einsatz gekommen war. „Wir müssen wieder deutlich kompakter stehen, die Stellungsfehler abstellen und zusehen, dass die Null wieder steht. Das muss unser Anspruch sein, in jedem Spiel.“

Ter Stegen reist mit Rekord im Rücken zum DFB-Team

Einer, der besser weiß als jeder andere, wie die Null steht, wird am Freitag wieder im Tor stehen. Nachdem Kevin Trapp in Bremen eine Chance bekam, will Marc-André ter Stegen in Abwesenheit des verletzten Kapitäns Manuel Neuer und mit Blick auf die anstehende EM weiter Werbung in eigener Sache machen – eine bessere Saison, als er beim FC Barcelona hinlegte, ist kaum möglich. In 38 Partien kassierte Ter Stegen gerade mal 20 Gegentreffer, hielt ­26-mal die Null und egalisierte damit den ewigen Rekord in der spanischen Liga. „Ich habe mich die ganze Saison über sehr gut gefühlt und war in guter Form. Es ist verrückt, 26-mal eine weiße Weste zu haben. Ich bin sehr glücklich, dass ich das erreicht habe, denn es war sehr schwierig. Diese Zahlen machen mich sehr stolz“, so der 31-Jäh­ri­ge.

Seine unglaublich starke Form will Ter Stegen nun auch mit zur Nationalmannschaft bringen und seinen Kasten ausgerechnet gegen einen Mann sauber halten, den er aus dem Training mit dem eigenen Klub bestens kennt: Robert Le­wan­dows­ki, die eingebaute Torgarantie. 33 Pflichtspieltreffer erzielte der ehemalige Münchner in seiner ersten Saison für Barça, für Polen traf er in 140 Partien bislang ­78-mal. „Lewy ist nach wie vor einer der weltbesten Stürmer und immer brandgefährlich. Gerade in so einer Situation, in der wir jetzt sind, wäre es natürlich sehr wichtig, wenn wir ihn stoppen könnten“, sagt Hofmann. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.