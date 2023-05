﻿Surf-Star Vincent Langer fürchtet Verbote auf der Ostsee

Fehmarn. Die Kritiker der umstrittenen Pläne für einen Nationalpark Ostsee haben prominente Unterstützung erhalten. Neben Fischern, Seglern und anderen Wassersportlern hat sich Surf-Weltmeister Vincent Langer zu Wort gemeldet. „Ich fürchte, dass Verbote auf der Ostsee unseren Sport einschränken“, sagt Langer, den das Thema mächtig umtreibt.

Vor Fehmarn ist der in Preetz geborene Surf-Star zu einer ungewöhnlichen Tour aufgebrochen. Unter dem Motto „Never again?“ umrundete er auf dem Surfbrett die Insel, um deutlich zu machen, dass so eine Tour in Zukunft womöglich nie wieder möglich sein könnte. Ebenso wie andere Wassersportler bedauert Langer, dass mit den Surfern ausgerechnet eine Gruppe betroffen ist, die für ihren Sport nur Wellen und Wind braucht.

Nationalpark Ostsee: Ganze Branche ist betroffen

Das Surf-Festival am Wochenende bot für die Aktion einen idealen Rahmen. Das Festival auf Fehmarn ist eine der größten Veranstaltungen der Branche, bei dem sich nicht nur Surf-Fans ein Stelldichein geben, sondern auch die neuesten Boards und Segel präsentiert werden.

„Selbst die Veranstalter haben Angst, dass so ein Festival künftig gar nicht mehr möglich ist“, sagt Langer den Kieler Nachrichten. Das zeige auch, dass es hier nicht nur um ein paar Surfer und Segler gehe. „Das betrifft die Existenz einer ganzen Branche.“

Vincent Langer kritisiert fehlende Kommunikation

Was Langer insbesondere stört: „Bislang hat es keine Kommunikation mit den betroffenen Gruppen gegeben. Viele wissen gar nicht, was da konkret geplant ist“, sagt Langer. Begebenheit am Rande: Als er während seiner „Never-again?“-Tour einen kurzen Halt bei einem Angler einlegte, sei er gefragt worden, warum er diesen Quatsch denn mache. „Der Mann hatte noch gar nichts von den Plänen für einen Nationalpark gehört.“

Ministerium plant sieben Workshops

Zumindest das will das Umweltschutzministerium nun ändern. Am Dienstag wurden Einladungsschreiben für insgesamt sieben Workshops an „Ämter, Kommunen, Kreise und Interessensvertretungen“ verschickt, hieß es aus dem Haus von Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne). Die Workshops sollen von Mitte Juni bis Ende September an unterschiedlichen Orten in Schleswig-Holstein stattfinden.

Goldschmidt will „jedes Argument“ zum Nationalpark hören

„Konsultation bedeutet, sich beraten, und genau das werden wir tun“, erklärt Goldschmidt. Mit den geplanten Veranstaltungen lege das Land „das Ohr an die Regionen“. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien aufgefordert, ihre Ideen für einen besseren Ostseeschutz vorzustellen. „Sie sollen die Chancen und Risiken eines möglichen Nationalparks Ostsee aus Sicht ihrer Interessengruppe formulieren. Jedes Argument wird gehört, schriftlich festgehalten und fließt in die politische Entscheidungsfindung ein“, versicherte der Umweltminister.

Anregungen können auch schriftlich eingereicht werden

Auch wer nicht direkt an einem Workshop teilnehmen kann, könne seine Ideen einspeisen, verspricht das Ministerium. „Wir schaffen digitale Angebote, die alle Interessierten nutzen können, um sich über den Prozess zu informieren und auch Ideen und Anregungen schriftlich einzubringen“, sagt Goldschmidt.

