﻿Nationalspieler Julian Weigl: „Europa ist mein Anspruch“

Er verpasste nur knapp die WM – nun will er mit Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga wieder angreifen: Nationalspieler Julian Weigl skizziert im RND-Interview klare Pläne für die Zukunft und erklärt, wie er den Frust der Nichtnominierung für das Turnier in Katar weggesteckt hat.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket