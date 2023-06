Eine aufkommende Debatte um Bundestrainer Hansi Flick wird innerhalb der Nationalmannschaft ganz offensichtlich nicht geführt: „Wir haben absolutes Vertrauen in ihn“, sagte Torwart Marc-André ter Stegen nach dem 0:2 am Dienstagabend in Gelsenkirchen gegen Kolumbien. Der Keeper der FC Barcelona war damit nicht der einzige DFB-Profi, der dem Trainer trotz der drei Testspiel-Enttäuschungen in Folge den Rücken stärkte. Emre Can sagte, er sehe „überhaupt“ keine Diskussion über den Bundestrainer und Benjamin Henrichs antwortete auf die Frage, ob Flick noch der Richtige sei: „Ja, absolut.“

„Der Trainer hat uns super eingestellt“, sagte der Dortmunder Can. „Er wollte ausprobieren, was auch sein Recht ist. Es hat nicht geklappt, aber wir sollten den Trainer nicht infrage stellen. Wir Spieler sind dafür verantwortlich, dass wir auf dem Platz keine Leistung gezeigt haben.“ Diesen Analyse-Ansatz hatte auch schon DFB-Sportdirektor Rudi Völler gewählt, der Flick als „ärmste Sau“ bezeichnet hatte. Ähnlich formulierte es auch der Leipziger Henrichs: „An erster Stelle müssen wir Spieler uns an die Nase fassen, wir stehen auf dem Platz, wir sind für die Leistung verantwortlich.“

Ilkay Gündogan: Leistung gegen Kolumbien „nicht unser Maßstab“

Die Spieler scheinen den Ernst der Lage immerhin begriffen zu haben. Leon Goretzka bezeichnete die Situation als „dramatisch“. Robin Gosens sprach von „einem Abstiegsstrudel“, in dem das DFB-Team ein knappes Jahr vor dem EM-Eröffnungsspiel am 14. Juni 2024 in München stecke. Champions-League-Sieger Ilkay Gündogan, der weitgehend wirkungslos blieb und als Kapitän das Team auch nicht auf den ersehnten Erfolgskurs führen konnte, urteilte nach dem nächsten Tiefpunkt, sowohl sportlich als auch stimmungsmäßig: „Das ist nicht unser Maßstab.“

Dieser wird dann spätestens im September endgültig zu erkennen sein, wenn das DFB-Team gegen WM-Schreck Japan und Vize-Weltmeister Frankreich zwei echte Standortbestimmungen vor der Brust hat. „Im September wird alles ganz anders ausschauen“, sagte Flick und kündigte an. „Dann sehen wir mit Sicherheit eine Mannschaft, die größtenteils dann auch für die Euro 2024 möglichst den Erfolg holen soll, den wir uns wünschen.“