Deutschland gegen Island live im TV und Online-Stream sehen

Auch das noch: Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland im Sommer verloren die DFB-Frauen am Freitag ihr Auftaktspiel in der neuen UEFA Women‘s Nations League mit 0:2 gegen Dänemark. Gegen die Isländerinnen muss am Dienstag (18.15 Uhr) in Bochum ein Sieg her, um den Anschluss in Gruppe 3 der Liga A in der Nations League nicht zu verlieren. Die zwei Finalisten der Nations League qualifizieren sich automatisch für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Bochumer Arena wird wieder Britta Carlson die deutsche Frauen-Nationalmannschaft coachen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kuriert derzeit eine Erkrankung aus und stand schon beim Dänemark-Spiel nicht an der Seitenlinie. Ob und wann Voss-Tecklenburg zurückkehrt, ist offen. Nach dem WM-Aus soll es intern Kritik an der 55-Jährigen gegeben haben, die Deutschland im Sommer 2022 noch ins EM-Finale geführt hatte.

Wie sehe ich das Spiel Deutschland gegen Island live im TV?

Das ZDF zeigt die Nations-League-Partie zwischen Deutschland und Island am Dienstag live und exklusiv. Die Übertragung beginnt um 17.55 Uhr mit der Vorberichterstattung. Moderiert wird diese von Katja Streso. Angepfiffen wird die Partie um 18.15 Uhr. Ab dann übernimmt Kommentatorin Claudia Neumann am Mikrofon.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kann ich Deutschland gegen Island im Livestream verfolgen?

Auch online überträgt das ZDF die Partie Deutschland gegen Island live. Über die ZDF-Mediathek könnt ihr den Livestream kostenlos mitverfolgen.