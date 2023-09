DFB-Frauen gegen Dänemark live im TV und Online-Stream

Die deutschen Fußball-Frauen wollen das Ausscheiden in der Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft schnellstmöglich vergessen machen. Am Freitagabend (18 Uhr) steht für das Team um Kapitänin Alexandra Popp das erste Länderspiel nach dem Turnier an. In der Nations League ist das Team auswärts gegen Dänemark gefordert. Die Partie besitzt direkt wieder große Wichtigkeit: Nur über die Nations League können sich Popp und Co. noch für die Olympischen Spiele in Paris im kommenden Jahr qualifizieren.

Nicht in Viborg mit dabei ist Bundestrainerin Martin Voss-Tecklenburg. Die 55-Jährige kuriert eine Erkrankung aus. Sie wird sowohl in Dänemark als auch am kommenden Dienstag in Bochum gegen Island von ihrer Assistentin Britta Carlson vertreten. Wann – und auch ob – Voss-Tecklenburg zurückkehrt, ist unklar. Es hatte nach dem WM-Aus wohl auch intern Kritik an der Bundestrainerin gegeben.

Wie sehe ich das Spiel Deutschland gegen Dänemark live im TV?

Die ARD zeigt die Partie zwischen Dänemark und Deutschland am Freitag live und exklusiv. Die Übertragung beginnt um 18.45 Uhr mit dem Vorlauf. Moderiert wird dieser von Claus Lufen. Angepfiffen wird die Partie um 18 Uhr. Ab dann übernimmt Kommentatorin Christina Graf am Mikrofon.

Kann ich Deutschland gegen Dänemark im Livestream verfolgen?

Auch online überträgt die ARD die Partie Dänemark gegen Deutschland live. Über die ARD-Mediathek könnt ihr den Livestream mitverfolgen.